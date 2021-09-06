2021下半年運氣最好的4大星座！處女貴人多　巨蟹財富、事業都豐收

編輯／Molly 圖／翻攝IG@ jtbcdrama

有句話說「好運來的時候，擋都擋不住」，時序邁入2021下半年了，有些人的福氣、好運終於到來，煩惱許久的事或是一直努力而未成功的事，或許都會因為好運而迎刃而解。占星師未染就公開了今年下半年福氣來臨、好運最多的4大星座，有些事遇到貴人，有些則是因自己之前的努力、善心收穫回報，快來看看你上榜了沒？

巨蟹座



巨蟹座可說是2021下半年最有福氣的星座之一。性格比較溫和內向，不擅於表達，但在工作、生活上總是很勤勉認真的巨蟹座，以善對人，做任何事都很有責任感，總是會事先規劃未來，一步步踏實地執行。雖然沈穩的巨蟹可能不會一夜暴富，但付出的善在下半年會慢慢地回到自己身上，安排好的規劃也會一點一點實現，讓他們在2021下半年好運來臨，財富和事業上都會豐收。

處女座



處女座今年下半年的福氣滿滿最大原因是身邊出現貴人，這段時間的貴人運非常好，會為處女帶來很多驚喜的機會。平時很追求完美的處女座，在事業上也有很好的心態，努力做好自己工作，且信任夥伴，以誠相待，而這也會讓他們得到回報，在工作和生活上都會遇到許多有力人士，當處女深陷難題或困境時，都能獲得幫助或是得到提點，順利走出難關，讓他們的工作和生活都變得更順利。

水瓶座



水瓶座2021下半年的整體運勢也很好。在感情上，雖然桃花看似不多，但態度都是不錯的，也有機會和認識已久的朋友，從普通友人發展成戀愛關係。工作的部分，雖然不少水瓶都處於很迷惘的狀態，覺得自己好像跟不上同事的節奏，但其實他們慢工出細活的工作形式對未來是很有幫助的。而財運方面，水瓶下半年有吉星守護，不管是投資理財或是副業的發展，都能順利進行，一片榮景。

雙魚座



今年下半年，雙魚座會受到幸運星的看顧，在感情和事業方面都會有好事發生。待人很溫柔、很善良的雙魚座，在待人處事上向來不是功利主義導向，善良的性格讓他們很願意幫助別人，自己在工作上的表現也很出色，會因此獲得上司的賞識，可能會有升值加薪的機會，財運也不錯，尤其是會有超乎他們意料之外的財富到來，在感情上的進展也很順利。雙魚座下半年可以說事業、財運、感情都擁有了，讓他們的幸福感提高不少。

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