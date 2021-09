關於巨蟹座「金高銀」有話說：別把想法都悶在心裡，坦白不是壞事

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

盛夏的八月初,台北大雨不停歇,濕漉漉的空氣,令人鬱悶難耐,首爾出了大太陽,是個令人心情愉悅的好天氣。在此一個多月前,我們向金高銀提出遠距離拍攝拍攝九月號封面的邀請,由於疫情緣故,美佳團隊無法親赴當地,加上她正忙於電視劇拍攝,原以為在對話溝通上困難重重,沒想到金高銀與其經紀團隊不到一天時間便答應拍攝邀約,讓我們又驚又喜,在天時地利人和的條件下,2019年「一定要再合作」的約定兌現了,對此我們心懷感謝。

儘管不分晝夜投入新劇《柔美的細胞小將》拍攝工作,視訊螢幕裡的金高銀,依舊元氣滿滿地與幾千公里外的我們打招呼,使出招牌甜笑,用中文說:「你好。」,讓人融化在她魅力之中。這次為戲剪去長髮,短髮的金高銀更有種精緻感,簡單卻又充滿個人特色的姿態,連換多套 CHANEL 全新季度設計,在攝影師HONG JANG HYUN的觀景窗裡,比起過去經常流露少女般的羞赧,歷經時間的淬煉打磨,眼前的她,自信油然而生。身為CHANEL J12系列腕錶繆思女神,正符合了腕錶所傳遞超然的「經典」之美,演繹出成長蛻變懾人力量。

Through the screen of the video call, Kim Go-eun flashes her signature sweet smile and says “hello” in Chinese. Having tried on multiple sets of CHANEL’s seasonal designs, her confidence is captured in photographer HONG JANG HYUN’s camera viewfinder. As a muse for the CHANEL J12 watch series, she fits the transcendent “classic” beauty conveyed by the watch.

「好好過生活。」是金高銀對於「時間」的註解。而時間在她身上留下的,不是年歲上的定義,對她來說,總能無拘無束地享受著當下帶來的體悟,找到此時此刻流逝的意識中,分分秒秒所帶來的真實感。

Kim Go-eun’s comment on “time” is to “live your life well.” What the passage of time has left on her is not defined by age, but instead the enjoyment of experiences brought by each moment without restraint, and finding the real meaning behind each moment.

經典,不會隨著時間退去光彩,不隨波逐流、獨樹一幟才能打動人心。

以不變求變

跨度20多個年頭,CHANEL J12 在黑與白的準則下,創造了不朽樣貌,廣為人知的色彩符碼,以「不變求變」的精神,再為錶款注入嶄新工藝細節,獲得了許多忠實粉絲激賞。當然,金高銀也不例外,聊起J12,似乎特別興奮,她說:「對於J12的第一印象是很堅固。戴在手上特別有一種穩定感,這樣的設計對我來說,心裡特別有一種踏實的感動。我認為經典設計,不會因為時間而讓它退去光彩,這種不隨波逐流、獨樹一幟的風格,深深打動我心。」

再與J12「剛柔並濟」的隱喻,展現在她性格裡的,也有那麼些意外連結,「我認為自己也有『剛柔並濟』的一面呢!雖然總體來說,自己的性格氣質比較溫柔(笑)。但遇到需要解決的難題時,就會變得比較大膽。我心裡會想著『這不算什麼』,然會去克服它、挑戰它。」

我也有剛柔並濟的一面,雖然總體來說是溫柔型的,但面對困難時,就會用剛強的膽識去挑戰它、克服它。

每一刻都值得珍惜

對應時間刻度,金高銀從出道至今,用她的超凡表現,熱情地在演員事業上活躍著,每一部作品都讓人印象深刻,「演技富翁」這名號放在她身上,一點也不為過。電視劇從《奶酪陷阱》到《鬼怪》,再從《The King:永遠的君主》到今年9月上檔的新劇《柔美的細胞小將》,電影作品更不用多說,每一個角色,都能用不同的魅力打動人心,因此成為青龍、大鐘、百想藝術大賞的常客,對演員身份的金高銀來說,已經是家常便飯了。

我們不禁想問,這些年來,無論是戲裡戲外,自我本身或是演員職業,是否有能讓自己標註的重要時刻?金高銀說:「不管是在私下或是工作上,與其定義所謂的重要時刻,反而更珍惜日常生活堆積的點點滴滴。對我來說,在這條人生道路上,一直以來不覺得有什麼事情,對我來說是最特別的。如果真要說『意義』的話,和家人共度的瑣碎時光,是任何事情都無法取代的。」談及家人,曾在綜藝節目上分享與家人的相處模式,是會和爸爸與哥哥聊心事的類型,有次爸爸甚哽咽地對金高銀吐露關於年歲的感慨,與親人間密不可分的情感,不在話下。

與其定義所謂的「重要時刻」,我反而更珍惜日常生活堆積的點點滴滴。

Rather than defining the so-called “important moments”, I cherish the collections of the bits and pieces in our daily lives even more.

和家人共度的瑣碎時光,是任何事情都無法取代的。

大海帶來的療癒力

韓國綜藝總能別出心裁,隨著時代的潮流捉住不同世代胃口,首部結合環保、美食、音樂概念的新型節目《盼望的大海》因此誕生。找來包含尹鍾信、李棟旭、李智雅、金高銀、SHINee 溫流以及「樂童音樂家」(AKUM)妹妹李秀賢成為固定班底,每個人在節目中各展長才,加上超人氣演唱嘉賓,是為一部在疫情期間,療癒觀眾的「心靈清淨機」。

首次擔任綜藝班底,對於自己要求甚高的金高銀來說,是一次嶄新挑戰,她說:「這個節目主旨很好,收到邀請時剛開始很猶豫,因為過去沒有綜藝班底的經驗,除了自己擅長的潛水,還必須在節目中呈現不同樣貌才可以,不過嘗試了之後發現,也沒有很難。」對於潛水,這些年來從業餘成為了專業,在節目中除了潛入海中帶著大家看見不一樣的風景,也成為了節目裡的「環保擔當」,化身大海的女兒,積極清除海洋垃圾,金高銀繼續說:「儘管我們並非提出了不起的解決之道,但如果能透過節目傳達『環保』概念,作為起手式能喚起大家對環保的注意和興趣,就已經成功了。」

而回顧起這趟旅程,對金高銀來說,又有怎樣難忘的記憶?她認真地說:「對於節目中的歌手夥伴,自己本來就很敬重他們,而當現場親眼看過他們表演後,又更加敬佩了。這次也在同甘共苦中,得到了許多正能量。潛水清垃圾也有很大的感觸,親眼看見海底污染比我想像嚴重,對環保也產生了責任感。現今環境問題層出不窮,如果人人都能對環保付出關心甚至有所行動,那真的很令人欣慰。日常生活中也許很難完美實踐,像我的話會儘量使用保溫杯,順手撿垃圾,這些努力累積起來,就能帶來很大的改善。」

What was an unforgettable memory for Kim Go-eun on Sea of Hope? She said, “Seeing the pollution in the sea was more severe than I thought, I felt a personal responsibility to be environmentally friendly. It may be hard to practice perfectly in our daily lives but it makes a difference to use a thermos bottle or pick up trash; these efforts add up and can bring great improvements.”

儘管不是提出了不起的解決之道,作為起手式喚起大家對環保產生的注意和興趣,就已經成功了。

親眼看見海洋污染比想像的更嚴重,對環保議題進而產生了責任感。

In person, I saw that the pollution in the sea was more severe than I thought and I felt a sense of responsibility for environmental issues.

如果人人都能對環保付出關心甚至有所行動,這些努力累積起來,就能帶來很大的改善。

柔美和她的細胞小將

九月中全亞洲放送的新作《柔美的細胞小將》,是改編自李東建所作,同名漫畫電視劇,內容講述金高銀飾演的女主角「柔美」,因周圍人事物所引發身體中擬人化細胞們的反應,所帶來一連串既真實又浪漫的故事。作為韓劇首部真人與3D動畫結合的創新嘗試,金高銀率先與我們分享了這次參與演出的感想,她說:「我認為《柔美的細胞小將》是非常符合現實的作品。雖然有浪漫元素,但不是幻想羅曼史,而是比較現實、能充分引起共鳴的內容。大家在看戲時,或許也會想著『我也曾經有這種想法!』,用這樣一連串的小插曲構成的故事,希望能讓大家投射心有戚戚焉之感。」

這次為了演出「柔美」一角,做了哪些功課?自己又和「柔美」有何異同?金高銀接著說:「要說柔美這個人的話,我認為她是一個擅於好好過生活類型,對於現階段的她來說,最重要的應該就是愛情了!為了愛情,她會誠實地去感受和表達。如果要說自己和柔美的異同,我是演員,柔美是上班族(笑)。因為是漫改劇,所以把500多話的漫畫全部看完,再依照編劇筆下柔美的性格與台詞消化後把柔美內化,很努力地讓自己變得更像柔美。」此劇集結了強大的卡司,除了金高銀之外,還包含了安普賢、李侑菲、珍榮以及 SHINee 珉豪,不僅如此,動畫細胞小將們也找來多位韓國知名配音樂配音,屆時肯定掀起追劇風潮,為2021下半年韓劇市場打開新頁。

The new drama series Yumi’s Cell is Korean drama’s first attempt to innovatively combine real life and 3D animation. Kim Go-eun said, “Although Yumi’s Cell has romantic elements, it is not a fantasy romance, but is more realistic and has content that resonates. While watching the show, people might think, “I have had this kind of though as well!”

巨蟹座的小劇場

「柔美」的細胞小將躁動著,那麼屬於金高銀的「典型巨蟹座細胞(性格)」又有怎樣的內心戲?對於巨蟹座的既定印象,她符合了多少,哪些又是根本沾不上邊的?且讓她來為大家解答。

別把話都悶在心裡,坦白不是壞事,要適當且清楚地表達自己的看法。

Don’t leave words buried in your heart, being frank is not a bad thing. Express your opinions appropriately and clearly.

巨蟹座都很宅?「沒錯,我是宅女。假日都在家不太主動安排行程,不過有人約的話還是會出去啦(笑)。」

巨蟹座很玻璃心?「我覺得沒有,應該是因人而異。」巨蟹座很溫柔?「有溫柔的一面,當然也有不溫柔的那面。

巨蟹座母愛強大?「還沒生過孩子,所以不能斷言自己有沒有母愛。但自己對於姪子很樂意付出,所以如果有小孩的話,應該是很有母愛吧(笑)。」

巨蟹座不擅表達?「我很坦白,不會把想法悶在心裡,會適當且清楚地表達自己的看法。」

巨蟹座很多疑敏感?「敏感有很多種,如果是在工作上的話,必須保有一定的敏感,但平時不太會。」

巨蟹座很心軟?「嗯!我好像算是心軟的類型,如果看到悲傷的事,不只心軟還會心痛。」

巨蟹座常已讀不回?「不會,我都會即時回覆。」

巨蟹座心口不一?「這也是要看狀況,但跟表達那題一樣,我會盡可能表達自己的內心。」

巨蟹座沒安全感、想很多?「我不會讓自己一直處在不安全感裡,不管是什麼樣的環境,都會努力去適應,盡快讓自己安穩。」

綜合以上「不負責」對於巨蟹座的性格評量,金高銀符合率極低,她也納悶地質疑道:「這份特質問答怎麼怪怪的?」笑翻在場眾人。不過換個角度來看,她不落窠臼裡的性格,活出了自己的態度,或許這也是她更討觀眾喜愛的原因吧!

How many qualities of a Cancer fits Kim Go-eun? For example, Cancers are known to not be good at expressing? “I will not keep my thoughts in my heart, I will express my views appropriately and clearly.” What about Cancers are known to be insecure? “I don’t let myself feel insecure. No matter the environment, I try my best to adjust and let myself feel stable as soon as possible.” Kim Go-eun’s “do not follow the beaten track” motto has shaped her own attitude.

不要讓自己一直處於不安全感中,不管是什麼樣的環境,都要努力去適應,盡快讓自己找到安穩。

Don’t let yourself be insecure. No matter the environment, try hard to adjust and find your stability as soon as possible.

持續永保少女心

剛出道那時,還是個少女,天真爛漫的性格,展現在電影《銀嬌》中的,是一股清新特出的質地,經過九年時間的洗禮,從20代跨度30代,金高銀自認為其中的成長與轉變又是什麼?她說:「好像只有年齡在改變,我不太在意數字上的定義,儘管已經是30代的人了,但覺得內心還是像是20幾歲那般,有時又像10多歲的孩子。但應該有某種程度上的成長吧!變得比較成熟些。每個階段對事情有不同的想法,在事情的對應上會展現出應該有的樣子,透過成長的經驗,都有了比較靈活的思維。」

What growth and transformation has Kim Go-eun experienced going from her twenties to thirties? She said, “I don’t really care about the meaning of numbers, even though I’m 30, my heart still feels like my 20s, sometimes I also feel like a 10 year old kid. At every stage, my thinking changes. Through the experience of growth, there are more flexible ways of thinking.”

永保赤子之心,不需活在數字定義的年齡中。

Forever have a heart like a child, you do not need to live life defined by your age.

要靈活自己的思維,從過去的經驗學習成長。

不工作的時候就好好過生活、喜歡在日落日出的瞬間仰望天空,最近還興起學打鼓的念頭,那些平淡純粹的安逸渴望,構成了金高銀享受每一個此刻的自在感。訪問最後,不免俗地請金高銀對台灣粉絲說些話,她真摯地說:「2019年後,很高興再次以封面人物與大家見面,一直能感受到大家給我的愛,你們的愛總是帶給我很大的力量,也提升我的勇氣,真的感謝你們。我能為大家做的,就是以更好的作品來報答每一個觀眾。帶著大家給我信心努力拍攝《柔美的細胞小將》,希望大家會喜歡。請各位繼續關注並支持金高銀,謝謝大家。」

Kim Go-eun said, “After 2019, I am happy to meet you all again as a cover character. Your love brings me a lot of strength, and increases my courage. I took the support of everyone while filming Yumi’s Cell and confidently worked hard, I hope everyone will like it.”

一直能感受到大家給我的愛,你們的愛總是帶給我很大力量,也提升我的勇氣,真的很感謝你們。

OffThe Record

怦然心動的那瞬間,金高銀

Palpitate with excitement,KIM GO EUN

9月號封面人物,跨海連線金高銀!睽違一年,帶著新電視劇《柔美的細胞小將》回歸,金高銀期望用真實的人生,帶給大家純然的浪漫!儘管生活大多苦悶,也要學會加入讓人怦然心動的調味劑啊!

最近一直在聽的專輯是哪一張?

「樂童音樂家」(AKMU)的特別專輯《NEXT EPISODE》。是秀賢送給我的禮物,最近最常聽的就是他們兄妹倆的新歌。

最近有看什麼電影嗎?

因為疫情的關係,好久沒有去看電影。最近在工作空檔時看了《厲陰宅3:是惡魔逼我的》,雖然這部電影很恐怖,但睽違多時能夠走進戲院,讓我心情很好。

近期讓自己心情最好的一件事情?

晴天時仰望天空。大自然的美麗與它帶給人們的力量果然是很棒的!

如果能有一樣超能力,希望會是什麼?

我想要有瞬間移動的能力。因為平常時可以節省時間,遇到緊急時刻更有用。

短髮實在太可愛了,雖然是為了戲打造的造型,之後有考慮維持短髮嗎?

沒有耶(笑)。拍完戲後,我會把瀏海留長,現在的長度蓋住額頭,覺得有些悶悶的。

用一句話形容當下的心情?

噗通噗通,一種既興奮又緊張的感覺,因為《柔美的細胞小將》即將要和大家見面了。

