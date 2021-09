台設計師「感謝日本T恤」紅到海外！　東京伸展台超暖亮點網狂讚

記者鮑璿安/台北報導

台灣設計師品牌Seivson日前參與日本時尚盛事「東京時裝周」,為感謝日本多次捐贈疫苗給台灣的暖舉,設計師特別於其中T恤上驚喜印製了「THANK YOU JAPAN」字樣,讓台日民眾都感到相當窩心,也因此登上日本媒體版面,在海外引發熱議。

Seivson其實是設計師申子芹與女星宋米秦共同創立的品牌,以前衛的潮流柔美風格走紅,而本次「東京時裝周」Seivson參與其中,發表2022年春夏系列時裝,主題為未來世界「MISTERMISS」,系列運用解構重組的特色帶來視覺享受。

設計師申子芹雖無法親自到日本,但她特別在顯眼的T恤單品上印製了「THANK YOU JAPAN WE ARE FROM TAIWAN」,藉此感謝日本多次捐贈疫苗給台灣,當模特兒穿著文字T恤步上伸展台時,觀眾都十分驚喜。

也因這一創新設計,成功引起了日本當地主流媒體的注意,特別報導申子芹作品。除了Seivson之外,來自台灣的Gioia Pan潘怡良、(A)crypsis也在此次登上東京時裝周,分別以流蘇的律動設計,以及70至80年代的摩登時尚為靈感,在異國大放異彩,讓網友紛紛表示:「台日友好」、「根本藏洋蔥」、「買爆了」。

