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未上市先轟動！愛馬仕最新秋色唇膏太美，3色搶先看

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▲▼精品唇膏。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕唇膏推新色，預計又會掀起搶購熱潮。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉/綜合報導

愛馬仕又來放火了，9月即將推出2021秋冬限量唇膏新色夜之光芒，以「夜」為發想，3款新色藉由巧妙的色彩變化，展現夜幕低垂時的強烈與嬌媚。

除了新色令人期待，限量唇膏的管身更是讓人眼睛一亮，由愛馬仕彩妝產品設計師暨鞋履及珠寶部門創意總監 Pierre Hardy 設計的限量唇膏管身，此次由濃黑色、深灰色和棕色管環組合出節奏鮮明的色彩韻律，搭配鮮豔明亮的電藍色、童話般的紅色、煥發螢光的綠色，彷彿從深邃暗夜綻放而出的光芒。

▲▼精品唇膏。（圖／品牌提供）

▲ROUGE HERMÈS 2021秋冬限量唇膏，2,500元（2021年9月15日 限量上市）

全新3款霧面唇膏分別為誰塗都美的薄霧玫瑰調，房如夜晚的薄霧難以捉摸；超襯膚色的炙熱橘紅調，熱情如火的橘色，就像一輪火紅明月，在黑夜更璀璨奪目，帶著一點藍調的洋紅玫瑰調，一抹亮眼就如同畫破野的嘶喊。

▲▼精品唇膏。（圖／品牌提供）

▲Gucci Beauty 傾色琉光唇膏，1,300元。

而Gucci Beauty4月推出傾色琉光唇膏之後，9月又再祭出3款新色號，讓整個唇膏系列擴增為18個色號，讓整個系列更為完整。

全新3色分別為#308 緋橘露西、#508 黛安娜琥珀和#517 艾比深紅，廣告以模仿 70 年代晚宴的場景，展示傾色琉光唇膏，Gucci Beauty在創意總監 Alessandro Michele持續帶領下，每次新品總能在彩妝界掀起高討論度。

唇膏的外觀則是錦上添花，唇膏裝在優雅的金黃細管中，搭配獨一無二的復古黑金胸針圖樣，不只是唇膏，更是一支美麗的收藏品。

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關鍵字：

hermes, gucci, 唇膏

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