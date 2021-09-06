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CHANEL毛絨袋、亮片雙C包美到勾魂！　秋冬穿越回70年代跑趴

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▲香奈兒秋冬高級時裝系列 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

兼顧浪漫與率性是香奈兒（CHANEL）風靡多個世代女性的不變主軸，本次秋冬高級時裝系列搶先曝光，注入滑雪假期風情以及1970年代風行至今的巴黎格調，其中更充滿了吸睛亮點，像是粉餅造型小包、迷你口紅盒以及羊毛皮穿鍊小包等，都讓人迫不及待想入手。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲本季注重多場合穿搭，從早到晚都能用斜紋軟呢套裝搞定 。（圖／品牌提供）

為了彰顯不分日夜的巴黎格調，藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）特別將厚重分量感的秋冬系列辦在Castel俱樂部，打造衝突美感，並且不同於過去巴黎大皇宮開秀的正式感，能感受到本季休閒、多場合的亮麗造型。包括黑色斜紋軟呢褲裝中帶有藍色金屬光澤紗線格紋，還出現了細小亮片，看上去閃耀光澤，褲裝則搭配細條珍珠吊帶呈現。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲冬日運動風格滑雪裝，以羽絨服為靈感的可拆式菱格紋高筒靴。（圖／品牌提供）

另一大特質為冬日運動風格，滑雪連身裝款式變化出紅藍相間圖案刺繡的白色菱格紋面料，看上去格外愜意且不局限場合。連保暖的菱格紋高筒靴都如羽絨外套結構一般，能輕鬆一拆成為低筒跟鞋，運動與派對終於可兼得。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲（依序）黑色皮革鏡面粉餅盒造型皮穿鍊晚宴小包；多彩金屬亮片刺繡皮革雙C LOGO皮穿鍊束口包 ；白色短羊毛皮穿鍊小包 。（圖／品牌提供）

本季包款尤其是小廢包控的天堂，像是品牌經典彩妝粉餅造型的小包，以鏡面結構還原廓形，賦予皮穿鏈帶可背上肩；或是充當掛脖裝飾並且收納口紅的小方盒。另也有金屬亮片皮革雙C LOGO皮穿鍊肩背包，閃亮出派對節奏和光澤，與一雙亮片雙色皮革低跟芭蕾舞鞋形成最佳搭配；為與豐盈份量感的靴款相呼應，還出現短羊毛皮穿鍊小包，完美整個冬季，本季即將於9月16日上市。

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 2021, 秋冬, 高級時裝

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