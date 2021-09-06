心好累！感到迷惘時嘗試這「3大心法」：停止做「讓別人開心的事」

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每個人都會有感到「心累」的時候，每當面臨低潮，陷入自卑、自我否定的輪迴中，會讓人開始對人生感到迷惘，在不好的狀態下還可能會影響到日常生活，不管是什麼原因造成的，如果你也常感到迷惘，不妨試試看以下「3大心法」，試著做做看或許可以減少一部分的煩惱。

＃做事不是「為了要讓別人開心」

許多人會感到迷惘，是因為「不知道自己為了什麼在努力」，會這樣想就表示，你現在做的事情不會讓自己感到開心，而是大部分都在「為了要讓別人開心」而做，所以請練習停止做「讓別人開心的事」，把自己開心擺在首位，讓主管開心、讓身邊的人開心，不是不重要，只是位在其次。

＃不要因為擔心自己能力不足而不去嘗試

有時看著別人藉著厲害的能力、過著光鮮亮麗的人生，簡直人生勝利組，反觀自己，好像什麼也做不了，自卑感油然而生，想做什麼事也都會因為「擔心能力不足」而被自己打槍，但其實與其花這麼多時間在懷疑自己，不如直接靠行動去累積，去做了才知道是不是真的能力不足、哪裡不足、從何改起，因為能力從來就沒有足夠的一天。

＃不要給自己找藉口

就像上一點提到的，許多人都會覺得自己能力不夠而對想做的事情卻步，但有時，這不過只是一個藉口而已，想突破迷惘的困境，就停止不斷為自己找藉口，有想做的事就要想辦法去執行，要認清自己的懶惰、不想動、怕失敗的心態，並克服它。

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