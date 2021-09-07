全智賢秀川字腹肌害代言照超「失敗」　網：珠寶在哪？只看到腹肌

記者王則絲／台北報導

南韓「凍齡女神」全智賢近日替飾品品牌STONEHENgE拍攝的秋季形象大片出爐，一如往常的以絕佳狀態露面，不過這次更是開了大絕，一個抬起雙手的Pose，讓超深線條的腹肌出來見人！但卻意外成了一張「失敗」的代言照，因為網友們全都無視了主角飾品，紛紛驚嘆：「珠寶在哪裡？我只看到腹肌」、「沒看到珠寶+1！」

▲全智賢最新一季代言照出爐。（圖／翻攝自STONEHENgE，以下同）



全智賢先前演出電影《屍戰朝鮮：雅信傳》，且接著還有新劇《智異山》即將上檔，她積極管理身材，將本就保養得宜的體態，鍛鍊得更加精實、更加無可挑惕，完全看不出是即將邁入40大關、生過兩個孩子的女人。

▲全智賢秀出驚人腹肌，讓網友通通聚焦目光，眼中完全看不到珠寶的存在，意外成了失敗的代言照。



全智賢為珠寶品牌拍攝的最新形象畫報中，以黑色的服裝造型為主，首先她穿上一身幹練黑西裝套裝，內搭一件短版上衣，帥氣的演繹代言飾品，不過下一秒她舉起雙手，衣服順勢撩起，露出了明顯線條的川字腹肌，讓網友們全都看傻了眼，只聚焦在驚人的身材上而眼中看不見珠寶，意外成了失敗的代言照，「哪裡有珠寶？我只看到腹肌」、「這在代言腹肌吧？」、「完全失焦」、「沒看到珠寶+1」、「那個腹肌不科學！」

▲全智賢代言形象造型。



另外一套造型中，全智賢則是換上方領貼身洋裝，絨面材質散發高級質感，正好托出優美的肩頸、鎖骨線條，全身照裡還能看見，裙襬一側大膽開衩至腿根高度，巧妙展露逆天長腿，同樣十分性感撩人。

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