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缺什麼營養素？專家教「9點判斷法」　嘴角易破可多喝牛奶

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▲▼缺什麼營養？營養師教9點判斷法。（圖／攝unsplash,pexels）

▲營養師建議可觀察身體狀況，判斷需要補充的營養素。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

為了減肥，努力少吃、嘗試各種瘦身法，卻老是看不到效果？其實減肥不一定要執行特殊的飲食方法，光是改變一些日常習慣就能有效幫助減肥！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了「一定瘦的10大原則」，不想再減肥失敗的人快記好，慢慢調整，就能控制體重、減肥成功。

1.夜間視力模糊、乾眼症

如果夜間視力模糊的話，可以補充維生素A，維生素A與視紫質的形成有關，與夜間視力也有關。

2.眼睛疲勞

如果長期眼睛疲勞，可補充蝦紅素或是富含花青素的莓果類水果，可以幫助眼睛睫狀肌放鬆。

▲▼缺什麼營養？營養師教9點判斷法。（圖／攝unsplash,pexels）

3.長時間使用3Ｃ產品

如果經常使用像是手機、電腦等3C產品，可多吃菠菜、地瓜葉等補充葉黃素，葉黃素是眼睛黃斑部的重要成分，與抗藍光有關。

4.頭髮指甲脆弱

頭髮或指甲脆弱容易斷裂，可能是缺乏生物素，可適當吃蛋黃或乳品補充，但切記避免吃生蛋，反而會影響生物素吸收。

▲▼缺什麼營養？營養師教9點判斷法。（圖／攝unsplash,pexels）

5.嘴角容易破裂

若嘴角容易破裂、口角炎，可能與缺乏維生素B2有關，可以多吃瘦肉、內臟類或乳品。

6.牙齦容易出血

可多吃水果補充維生素C，或是吃紅肉補充鐵質。

▲▼缺什麼營養？營養師教9點判斷法。（圖／攝unsplash,pexels）

7.皮膚有紅點或角化

維生素C與膠原蛋白合成有關，可避免肌膚角化，還能預防惡性貧血，像是奇異果、芭樂、柑橘類都是富含維生素C的水果。

8.皮膚乾裂

皮膚如果容易乾裂，可能是缺乏維生素A，可適量補充肉臟類、南瓜、胡蘿蔔等富含維生素A的食物，幫助肌膚修復。

9.頭皮屑或肌膚脫屑

可嘗試補充鋅或維生素B群，像是瘦肉、甲殼海鮮類、乳品等。

►減肥常失敗？營養師曝「一定瘦10大原則」：每口咬20秒

►這樣做不發胖！營養師教「控制體重9秘訣」：睡飽也有效

►吃對就不老！專家大推7個「有效凍齡」飲食習慣：每天吃點醋

關鍵字：

營養師, 營養素, 缺乏, 補充, 判斷, 建議, 飲食, 食物

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