張國榮《春光乍洩》穿的黃皮衣現蹤　王家衛電影藏品登拍賣會

▲張國榮在電影《春光乍洩》中曾穿著的黃皮衣，將登上王家衛與蘇富比合作的藝術拍賣會。（圖／澤東電影提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

香港蘇富比（Sotheby’s）與知名導演王家衛跨界合作，10月9日將舉行現代藝術晚拍，端出與他電影相關拍品，10日則舉辦王家衛電影珍藏拍賣專場上，將拍賣30件電影庫藏慶祝澤東電影成立30周年，首波發布的拍品引起影迷的轟動，因為已故巨星張國榮在電影《春光乍洩》所穿的黃皮衣也在拍賣之列，自1997年電影拍攝完畢後，一直珍藏於「澤東庫藏」，至今依然完好如初。

▲王家衛透露張國榮第一次穿上這件皮衣，是在阿根廷。





▲蘇富比與王家衛的拍賣合作將分別有10月9日晚拍，與10日王家衛電影珍藏拍賣專場。

張國榮第一次穿上此黃皮衣是在阿根廷，他做完造型習慣站在鏡前，王家衛恰好站在他背後，「我一直留著這件黃皮衣。因為它象徵著曾經的存在，溫柔、叛逆，和煙花背後的落寞」，足見導演與演員之間的惺惺相惜；另一件拍品則是王家衛的全新嘗試，首度創作NFT（非同質化代幣）作品《花樣年華–一剎那》，呈現《花樣年華》首天拍攝的絕密劇情。

▲王家衛創作的首件NFT（非同質化代幣）作品《花樣年華–一剎那》將於蘇富比進行拍賣。

國際拍賣會與名人聯手總能成功吸引目光，港星余文樂近期割愛（Rolex）極罕見的1969年配備保羅紐曼“RCO”面盤不鏽鋼、型號6236 Daytona腕錶、美國畫家喬治康多（George Condo）2007年作品《修女與神父》，以及一組由 Larva Labs創作的NFT 加密藝術拍品等三件珍藏，委託佳士得（Christie’s）進行拍賣，總估價逾8,000萬元起，部分拍品收益捐給「願望成真基金」，幫助重病兒童，也作為他送給自己40歲的生日禮物。

▲余文樂收藏的勞力士與名畫3件藏品交給佳士得進行網上拍賣，收益將幫助重病孩童。（圖／佳士得提供）

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