fb ig video ETtoday search mobile

張國榮《春光乍洩》穿的黃皮衣現蹤　王家衛電影藏品登拍賣會

>

▲▼ 王家衛X蘇富比 。（圖／澤東電影）

▲張國榮在電影《春光乍洩》中曾穿著的黃皮衣，將登上王家衛與蘇富比合作的藝術拍賣會。（圖／澤東電影提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香港蘇富比（Sotheby’s）與知名導演王家衛跨界合作，10月9日將舉行現代藝術晚拍，端出與他電影相關拍品，10日則舉辦王家衛電影珍藏拍賣專場上，將拍賣30件電影庫藏慶祝澤東電影成立30周年，首波發布的拍品引起影迷的轟動，因為已故巨星張國榮在電影《春光乍洩》所穿的黃皮衣也在拍賣之列，自1997年電影拍攝完畢後，一直珍藏於「澤東庫藏」，至今依然完好如初。

▲▼ 王家衛X蘇富比 。（圖／澤東電影）

▲王家衛透露張國榮第一次穿上這件皮衣，是在阿根廷。

▲▼ 王家衛X蘇富比 。（圖／澤東電影）

▲蘇富比與王家衛的拍賣合作將分別有10月9日晚拍，與10日王家衛電影珍藏拍賣專場。

張國榮第一次穿上此黃皮衣是在阿根廷，他做完造型習慣站在鏡前，王家衛恰好站在他背後，「我一直留著這件黃皮衣。因為它象徵著曾經的存在，溫柔、叛逆，和煙花背後的落寞」，足見導演與演員之間的惺惺相惜；另一件拍品則是王家衛的全新嘗試，首度創作NFT（非同質化代幣）作品《花樣年華–一剎那》，呈現《花樣年華》首天拍攝的絕密劇情。

▲▼ 王家衛X蘇富比 。（圖／澤東電影）

▲王家衛創作的首件NFT（非同質化代幣）作品《花樣年華–一剎那》將於蘇富比進行拍賣。

國際拍賣會與名人聯手總能成功吸引目光，港星余文樂近期割愛（Rolex）極罕見的1969年配備保羅紐曼“RCO”面盤不鏽鋼、型號6236 Daytona腕錶、美國畫家喬治康多（George Condo）2007年作品《修女與神父》，以及一組由 Larva Labs創作的NFT 加密藝術拍品等三件珍藏，委託佳士得（Christie’s）進行拍賣，總估價逾8,000萬元起，部分拍品收益捐給「願望成真基金」，幫助重病兒童，也作為他送給自己40歲的生日禮物。

▲▼余文樂將拍賣部份收益捐給「願望成真基金」，幫助3至17歲患有重病的兒童，實現改寫生命的願望。（圖／佳士得提供）

▲余文樂收藏的勞力士與名畫3件藏品交給佳士得進行網上拍賣，收益將幫助重病孩童。（圖／佳士得提供）

►余文樂割愛逾8000萬起標精品　罕見勞力士創佳士得網拍最高估價

►IWC首款藍陶瓷錶有深意　特別版飛行錶做慈善

關鍵字：

張國榮, 王家衛, 蘇富比, 佳士得, 余文樂

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

IWC首款藍陶瓷錶有深意　特別版飛行錶做慈善

IWC首款藍陶瓷錶有深意　特別版飛行錶做慈善

余文樂割愛逾8000萬起標精品　罕見勞力士創佳士得網拍最高估價　

余文樂割愛逾8000萬起標精品　罕見勞力士創佳士得網拍最高估價　

天梭NBA錶驚喜出現皇冠山標誌和字母「B」　致敬藝術家巴斯奇亞

天梭NBA錶驚喜出現皇冠山標誌和字母「B」　致敬藝術家巴斯奇亞

亮・珠寶／貓咪戒指可愛到讓人融化　還戴寶石項鍊寵上天 南韓第一夫人堂兄收巨額賄款　法官斥：應到監獄贖罪 坦克錶勾起林柏宏當兵回憶　擺俏皮臉想戴對錶了 沛納海白面潛水錶首曝光　42mm錶徑好上手 孫芸芸美背全開至臀上緣　遊走危險邊緣被郭董夫人封「性感女神」 Melody隔離期啟動報復性消費　逛珠寶店眼睛都亮了 台北101珠寶腕錶展千萬大作齊發　超跑引擎機芯錶新色首曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面