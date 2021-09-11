塗指甲油5個小訣竅像給美甲師擦的　換上「裸色系指彩」晉升氣質仙女

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

除了凝膠指彩外，也有許多人會選擇運用指甲油可以隨心變換，夏秋之際如專櫃品牌像是RMK、香奈兒，或是指彩品牌OPI、Nail Holic等，都推出了裸色調的指彩。

香奈兒時尚恆采指甲油

香奈兒今年的秋季限量系列「秋色協奏曲」，從眼眸至趾尖等，作品皆圍繞暖灰、各種卡其色、大地色系延伸的赤陶以及紅棕四種色調，其中時尚恆采指甲油905陶瓷，是一個略帶卡其的飽和棕灰，上手會讓手指瞬間變得修長又白皙。

Malibu Collection by OPI 馬里布海岸系列

美甲沙龍品牌OPI今年回到品牌的發源地，LA最知名的馬里布海灘，推出 Malibu Collection by OPI 馬里布海岸系列，全系列收錄6款充滿活力能量的海岸系維他命色系，以及6款以沙灘、古銅肌為靈感，百搭顯白的中性大地色系。其中調和著淺灰、沙漠塵埃、蜜糖奶油橘、杏仁米白，讓今年的大地色基調不枯燥古板。包含：馬塔朵兒的傾慕、無盡夏日、卡拉OK戒斷中，以及Jlo的選色營火小夜曲。

RMK 幻色指彩 EX-42

RMK今年以玫瑰木為主題，彩妝和指彩的色系像是褪色的岩石色彩、乾燥的木門、日曬的大地等，捎來寧靜、溫暖、給予神秘Daydream的氛圍，其中EX42是襯膚的裸粉色，能的來溫柔、寧靜的氣質。

Nail Holic 24_7 指甲油

Nail Holic247在入秋之際推出限定系列，包含六款以拿鐵色系為靈感的指彩，247系列主打宛如裸甲般、無負擔的輕盈感，且能夠長時間的維持色澤，也將刷頭頂端設計為圓弧形，更適合所有人的甲面。

擦指甲油的小訣竅

想要將指甲油擦得如美甲師做的一樣漂亮，以下的訣竅一定要記起來：

1.少量多次：首先要注意刷頭沾取的量，薄薄的擦上一層能避免指甲油溢出指緣，除此之外單層過厚的指甲油需要乾的時間反而會更長。

2.45度角：不論是刷頭拿太高或太平都容易刷不均勻，45度角是最能將指甲油順利推送的角度。

3.從中間下筆：指甲油第一道可以先刷在甲面的中央再往兩邊帶開，讓最多的指甲油落在甲面中央，也可以畀面指甲油從兩側溢出。

4.下筆位置再往前一些：從甲面根部下筆的話，很容易就會不小心塗到下方指緣的部分，建議可以離指緣有點距離下筆後再推回去。

5.指尖要注意：指甲油容易從前端開始掉色，除了上TOP COAT之外，在上第二層指彩的時候可以加強指尖的部分，能讓指彩更持久。

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