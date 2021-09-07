安格斯12星座一周運勢9／6-9／12　金牛出現溝通問題、獅子脫單近了

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

在行星們無明顯的助力下，牡羊座本週運勢表現平平下，唯獨桃花運有逐步上揚的趨勢！這週金星潛移默化的影響下，人群中的你能有很高的注目度，單身者緣分大增，就算低調也能被看見。工作上也會出現異性貴人罩你，如果能收斂起過高的氣燄，將讓人更容易靠近。財運投資富貴險中求，適合積極投入。

金牛座 4.21~5.20

金牛座這週的你要特別小心莫名的口舌是非帶來的無妄之災，與人溝通儘可能明快簡潔講重點，以免說者無心聽者有意，錯誤的曲解原意還會愈傳愈離譜。此時的牛兒愈低調愈能為工作帶來順利的運勢，除了工作，平時可多花點與情人獨處，感情將能突飛猛進，不妨展現你的務實但溫柔的特質，讓兩人互動關係更甜蜜。

雙子座 5.21~6.20

這週有水星在愛情、玩樂宮位遊走，人群中的雙子想要低調都難，此時的你人際互動熱絡，長輩緣佳，職場上的前輩會是你的貴人，也會是你消災解厄的救星。此時忙碌的人際生活，很可能讓你疏於顧及感情，因而本週感情表現有待進步，有對象者進度停滯，不妨在週末時刻好好與情人培養兩人的情份。

巨蟹座 6.21~7.21

只能說整個疫情之下，蟹座原本就不高的活性更銳減，就算假日閒暇，蟹座也只想窩在家裡當宅蟹，不過託金星之福，本週感情運活絡，有機會出現桃花，可能有不期而遇的邂逅，正期待著緣分的你，試著走出戶外吧！工作順風順水，平穩中會慢慢有愈來愈好的表現，財運則是小有獲利，可以在投資上多下工夫。

獅子座 7.22~8.22

溝通宮位中有金星高照，本週獅子的運勢中「人際」會是最大亮點，來自友人、貴人的奧援將能為你化解工作上的瓶頸，前提是你得更積極拓展人脈，打好周圍的社交關係。與情人之間吵吵鬧鬧反而能建立彼此的絕佳默契，不要怕與對方溝通，有互動才能有更多理解。單身者此時同樣是金星庇佑，桃花甚強，脫單脫魯就看近期了。

處女座 8.23~9.22

本命宮、金錢宮得到大吉星的助力，處女座運勢也連帶著水漲船高，此時你的任何決定或是建議，都會為日後帶來好的影響，不妨把握這段強運期好好去做你想做的事！工作上愈是重要關鍵的場合，愈要放鬆過度緊繃的心情，放下得失心你可以表現得更好。感情上存在了變動，一點點苦頭將能為兩人帶來更大甜蜜。

天秤座 9.23~10.22

金、水星的合相全然催旺了一週秤座的整體運勢，本週對你來說可說事多忙碌，就算想要小小歇息恐怕都不能如願，不過天秤座愈忙愈能為你帶來強勢的好運，緩慢怠惰反而容易讓你胡思亂想。在工作帶動人際、人際帶動感情環環相扣的影響下，運勢會愈滾愈強，雖然疲累指數相對提高，但一切付出都能為你帶來豐收！

天蠍座 10.23~11.22

承接上週多事之秋的運勢，本週前期仍有焦頭爛額的忙碌之兆，工作上挑戰不少，新任務將激起你的好勝心，有機會遇強則強，愈是困難愈能激發隱藏於內在的能量！荷包進入小小寬裕的時期，可為自己做更多彈性配置。單身天蠍座能在職場中結識對象，不過一切要順其自然，過度積極可能會趕跑得來不易的桃花。

射手座 11.23~12.21

夏末期間的氣候會為射手帶來變動的運勢，這週的你情緒大受天氣影響，不論是熱到爆炸或是陰晴不定，都可能大大減損射手原本的活性，心情也特別焦躁，芝麻綠豆的小事都會讓你不耐煩，此時最重要的就是先跳脫忙碌迴圈，給自己一點時間調整腳步，情人會是轉運之鑰，簡單的幾句安慰都可能為你帶來扭轉劣勢的靈感。

摩羯座 12.22~1.19

太陽坐命事業宮位，本週摩羯挾帶著強勁運勢，能在職場上呼風喚雨，就算眼前出現麻煩任務，也能兵來將擋、水來土掩，只要Hold住信心，就不怕被挫折擊潰。感情方面小心欲速不達，別給對方太多壓力，順其自然反而能讓對方把你放在心上。單身者桃花要在職場上留意，不論是合作廠商或一起打拼的夥伴，都別排除可能性。

水瓶座 1.20~2.18

儘管幾顆行星的影響都相當隱諱，不過此時是水瓶調整人際、職場關係的好時機，過去有什麼不方便說、不方便爭取的，此時都可以透過溝通把心內話表達出來。本週可以更積極爭取表現。單身者愛情來得有些曲折起伏，某些人、某些緣分讓你心情複雜、五味雜陳，已有對象者，開頭的連續假期是修補兩人感情關係的好時機。

雙魚座 2.19~3.20

魚座如果一直糾結在工作上遭遇的不順，那這周的煩惱可能會沒完沒了！未來這段時間趁著金星停留8宮的最後一週，強烈建議你拿出行動力，給自己展開不一樣的生活體驗，偶爾脫離以往規律的生活模式，換個環境或心境，不論是生理或心理上都會有很大的啟發，充電結束又將會有一個全新的你。

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