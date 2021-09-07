《海岸村》金宣虎帥度再飆升！捕魚水電他都會　日常穿搭爆擊少女心

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓劇《海岸村恰恰恰》金宣虎終於擺脫戲迷心中苦情男二的形象，首次搭檔韓劇一姐申敏兒，在海邊村莊上演一場浪漫又療癒的愛情羅曼史，金宣虎在劇中飾演包辦海岸村大小事的洪班長洪斗植，不論村莊發生什麼事，他都能及時伸出援手，擁有超過手臂長度數量的專業證照，開播才不過兩集，粉絲們再度陷入金宣虎的魅力中。

金宣虎飾演的洪斗植雖然沒有固定職業，卻擁有無限的工作技能，超過百種的專業證照，可以出海捕魚、水電裝修、汗蒸幕打工、手沖咖啡，甚至是魚市場叫賣，各式各樣的工作都難不倒他，不過值得一提的是，他每次工作都只拿政府規定的最低薪資，其原因更成為戲迷往下追劇的動力之一。

洪斗植專業證照能力者

洪斗植在海邊村莊「公辰」幹過的活不計其數，像是油漆工、水電工、船員、漁貨叫賣員…金宣虎一連換上多套制服，就連出海捕魚也親自上場，每次登場都在考驗造型師的功力。

洪斗植的海岸村日常

撇除職業的需求，洪班長大多數的日常穿搭偏向休閒、率性的風格，像是一件白色T-Shirt搭配卡其褲、牛仔褲，外頭隨意罩上一件丹寧外套、大學帽T或是格紋襯衫，也是熱血洪班長標誌性的日常穿搭。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2021威尼斯影展女星紅毯造型盤點！安雅泰勒喬伊化身真人版芭比演繹復古穿搭

● 2021軍綠色系球鞋！Nike、Converse、Veja休閒鞋…多雙軍綠色球鞋盤點