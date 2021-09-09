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《海岸村恰恰恰》申敏兒知性髮型範本！5個日常造型優雅又實用

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在《海岸村恰恰恰》中，申敏兒飾演因和老闆鬧翻而來到海岸邊的小鎮公辰的美女醫師尹慧珍，劇中髮型以日常、經典為主，優雅、實用又好駕馭，不管是學生或上班族都能參考。

自然旁分大波浪

申敏兒的髮長落在胸上，是相當好造型的長度，旁分造型非常適合他，披散的髮絲從耳下開始帶有大波浪捲度，自然剛好的捲度也不會因為海風吹拂而過於毛躁（笑）

氣質公主頭

想要稍微清爽一些又保有溫柔的氣質，將頭髮扎成低低的公主頭也是很好的選擇，能讓整體造型看起來更柔和。

知性低馬尾

在工作時想要帶有一點幹練的氣息，相較於高馬尾的活潑，低馬尾的則能展現專業和知性，執業時選擇俐落乾淨的直髮造型，若在瀏海和頭頂的髮絲加上些許捲度，則更多了一些女人味。

優雅隨性包頭

想要快速出門，包頭是非常好的選擇，劇中申敏兒包頭高度是稍微低一些的，並帶有隨性落下的髮絲，也較能體現出這個造型的乾淨、優雅氛圍。如果是想要將頭髮迅速紮成一個低包頭，建議避免將髮絲梳理的過於服貼、整齊，才不會顯得太死板。

清爽高馬尾

目前在劇中還沒有出現高馬尾的造型，但是在《海岸村恰恰恰》的海報中，金宣虎與申敏兒都換上了大地色系的造型，申敏兒一頭收成高馬尾的捲髮看起來清爽又有活力，也符合《海岸村恰恰恰》全劇輕鬆活潑的調性。

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關鍵字：

美麗佳人

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