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時尚20年一個輪迴！女星正愛的懷舊元素　低腰褲、方形墨鏡出場率最高

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

流行總是在一陣過後又會再度回歸，所以說媽媽的衣櫥永遠都像是一個寶庫，1990年代末期的Y2K風格，最近在Blackpink Jennie、Joy朴秀英、Bella Hadid等女星身上席捲重來。

Y2K是什麼？

Y2K，是Year 2000的縮寫（2000被縮為2K），在流行方面，則泛指1990年末期到2000初年之間的穿搭風格。當時網路正開始興起，處於一個新舊世代交替的時期，在數碼科技的影響下，流行起金屬亮面、亮色系等未來感的服飾與配件，而當年流行指標包含了天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）、派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）、美劇《六人行》、《慾望城市》等，有人說流行大概是20年一個輪迴，此話不假，近期在韓星Jennie、Joy、太妍，和歐美各大女星，如Bella Hadid、Dua Lipa都可以看見Y2K的流行元素！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y2K復古元素1、天鵝絨運動套裝

天鵝絨的套裝可以說是由派瑞絲希爾頓帶起的居家服風潮，在最近Netflix上推出的《千金私廚》（Cooking with Paris），派瑞絲至今在家也還是會穿著絨面套裝。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運動套裝的成套穿搭，只要簡單的一個亮點配件，無需花太多心思，就連Blackpink Jennie日前也穿出一套抹茶綠的天鵝絨套裝。假日宅在家或是家居辦公時期，偶爾去樓下超商或是迎接快遞送來的包裹也不會顯得過於邋遢。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y2K復古元素2、桃紅、螢光、金屬光等亮色單品

承前言所說的，因為網路帶來的未來感，Y2K時期出現相當多的金屬光感、螢光等鮮豔又搶眼的亮色系單品，從上衣、墨鏡、包包都有出現這樣的風格。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y2K復古元素3、短版上衣＋低腰褲

打敗mom jeans、高腰褲，稱霸Y2K時期的就是低腰褲！並且一定要配上短版上衣，在這兩種單品的加成下，更能夠凸顯腰部的纖細曲線。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y2K復古元素4、串珠飾品

小時候勞作課出現過的串珠，想不到也能夠成為一股流行風潮吧？顏色繽紛的串珠，帶著手作的可愛氛圍，又呼應到前述的亮色元素，絕對是Y2K懷舊必備一大重點。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y2K復古元素5、方形鏡框墨鏡

最後在Y2K穿搭中出場率最高的配件，就是方形的太陽眼鏡，比起貓眼、圓框的鏡架相比，又窄又長的長方形輪廓顯得更有科技感，搭上鮮豔的亮橘、粉桃色的鏡片，完全就是Y2K最佳代名詞的展現。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Y2K, 復古, 穿搭

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