今日沒洗頭救星！盤點9款棒球帽Lisa也在戴　孫芸芸這頂還要等補貨

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

前一天沒洗頭又剛好是細軟髮，一早起床發現頭髮又扁又塌，想要衝進浴室洗頭卻發現時間不夠，急著出門的你，不妨隨手抓一頂可以為造型加分的棒球帽戴上，不論是甜美裙裝、帥氣褲裝甚是是性感小可愛都好搭配，還能遮去自己一頭亂髮的窘境，是不分四季都合適的百搭單品。

CELINE



CELINE棉質棒球帽

Blackpink成員Lisa私下外出就很常搭配CELINE 2021春夏秀場首度曝光的棒球帽，Hedi Slimane把CELINE品牌標誌直接放上棒球帽，推出Lisa頭上的丹寧款，還有黑色、藍色、白色…素色款。

牛仔布TRIOMPHE棒球帽

創意總監Hedi Slimane將TRIOMPHE標誌結合絨毛材質，搭配獨特刷色的丹寧布料，仔細一看TRIOMPHE標誌還是立體的設計。

棉質C字母棒球帽

截取CELINE的C字Logo作為帽款設計圖案，推出深藍色、純白色的選擇。

Saint Laurent

黑色YSL標誌鴨舌帽

特別與美國大聯盟指定合作品牌New Era聯手打造的鴨舌帽，以立體YSL字母展現街頭潮流文化，前陣子七夕情人節登台開賣，加上品牌大使Rosé、孫芸芸、許路兒…等明星的加持，造成一頂難求的盛況，只能期待品牌後續補貨。

Balenciaga

Balenciaga經典棒球帽

這頂棒球帽有多常出現在各國明星頭上就不用多說，從歐美到亞洲紅遍全世界，戴過的明星包括楊冪、迪麗熱巴、林心如…直到現在仍是許多明星們外出的首選帽款。

Balenciaga帽簷刺繡棒球帽

如果不喜歡前一頂Logo繡在棒球帽正面，Balenciaga還推出一頂把Logo刺繡放在帽簷的版本，看起來更加低調。

Burberry

Burberry TB花押字棒球帽

以最具辨識度的TB花押字為設計，透過立體的刺繡工藝呈現，搭配三暗釦細節，方便自行調整尺寸。

Horseferry圖案斜紋棒球帽

除了經典的TB花壓字，Burberry以Horseferry圖案打造棒球帽，特別運用醒目的紅色字體，採用刺繡方式製成。

Prada

再生尼龍棒球帽

響應永續時尚的環保理念，Prada以回收自海洋的塑膠垃圾、漁網及紡織纖維廢料的再生尼龍紗線ECONYL®打造的尼龍棒球帽，同時綴以品牌經典搪瓷金屬三角形標誌，孫芸芸就曾戴著它拍攝穿搭照。

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