秋天不用急著買新衣！Rosé、Jessica碎花裙搭這件單品　大腿肉秒隱形

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

春夏之際，若要說出一件最應景的元素，那應該就非「小碎花」莫屬了吧？這個兼具甜美、浪漫，又帶著仙女濾鏡的印花，不論在歐美或是日韓，都非常地受到歡迎，想一展十足的女人味，一定要試試看一件碎花洋裝。時序來到九月，即將邁入涼爽的秋天，卻又還不想收起可愛的碎花洋裝，來看看韓國的女孩們如何延續碎花洋裝的季節性▼

碎花洋裝＋長褲

解套的方法就是在碎花裙下再加上一件長褲！Rosé和Jessica都選擇了每個人衣櫃一定都有的單品「牛仔褲」，中和掉碎花過於甜美的印象，變化出不一樣的休閒個性。這樣的搭法，尤其在兩側開高岔的洋裝，如果是對自己腿部曲線較沒有自信的女孩們，還有不錯的藏肉效果。

▲Rosé和Jessica在碎花裙下搭牛仔褲，變化出不一樣的休閒個性（圖／IG@reformation、@jessica.syj）



▲碎花洋裝搭長褲還有藏肉效果。（圖／IG@marcellasne_）



而如果掌握了顏色搭配技巧的，再進階一點的搭配方法，則可以挑戰看看撞色系的搭配，根據自己衣櫃已有的碎花洋裝，不論是洋裝的底色，或是碎花的顏色，擇一配上一件對比色的下身，打造不一樣的秋季風格。

碎花洋裝的多層次穿搭

碎花洋裝的版型相當多元，除了常見的長短洋裝，還有細肩吊帶裙、排釦式長洋裝等，也可以透過多層次的搭法在秋季時節將碎花洋裝穿出門！像是排釦式長洋裝，將整排的扣子解開後，就如同一件罩衫，簡單的白T+牛仔褲搭配即可，還能應付忽冷忽熱的秋老虎時節，或是進出冷氣房的高低溫度差。

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