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Y2K風潮「4款髮型」指標　Jennie瀏海編、Somi「雙馬尾」自帶芭比美貌

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Y2K在時尚潮流中意指1990年代末期～2000年代的風格，在服裝中有未來感、鮮艷色系的元素在；彩妝中則有晶亮的唇蜜、眼妝等特點；髮型上當然也有獨屬該年代的流行。

中分瀏海

Y2K的中分瀏海並不罕見，但Y2K風格常以較為少量的中分瀏海搭配髮夾固定，並搭配後面頭髮的雙高馬尾或編髮，就像是融合了復古風潮又帶點新鮮感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

高馬尾、包頭

先前介紹過的高顱頂髮型，其實也算是復古風潮的一種，高高的馬尾或包頭，髮絲並沒有收的很乾淨，反而看起來有點亂亂的、髮尾竄出來的感覺，加上固定瀏海的壓式髮夾，配上合身的背心就超有Y2K味道，從Jennie、泫雅、宣美，或是近期的女團回歸概念照中都能夠看到。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雙馬尾

在Y2K風格的髮型中，對稱感是相當重要的一環，因此雙馬尾搭配中分瀏海，或是全部收起的雙馬尾、雙馬尾半頭都相當有代表性。

而近期許多女星如太妍、泫雅、Somi等，都將雙馬尾融入現在的打扮。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編髮、髮夾搭配

除了上述的幾種元素之外，編髮、飾品的搭配也是少不了，不論是像Jennie將瀏海編起來，或是像MIYEON一樣運用鮮豔壓式扁夾妝點，都很有復古的味道。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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延伸閱讀：

● 《海岸村恰恰恰》申敏兒知性髮型範本！盤點5大日常造型…優雅又實用！

● 2021秋冬髮型趨勢：減齡溫柔瀏海、俐落短髮、復古慵懶捲髮⋯還有這個髮色回歸了！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Y2K風潮, 復古髮型, 中分, 高馬尾

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