彩妝小白也能一秒上手！網友最愛4大台灣刷具　美型CP值爆表

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

台灣美妝蓬勃發展，連過去常被忽略的彩妝刷具，也在在地品牌耕耘下，品質和聲量幾乎完勝歐美大牌。《美麗佳人》嚴選幾個網路熱度極高的台灣優質刷具，推薦給需要的你。

Lamsamyick 林三益 傳承百年製筆工藝

談到台灣刷具，就不能不提到 Lamsamyick 林三益，不少年輕的消費者，可能透過網路認識他們，不過和其他從網路竄紅的品牌不同，擁有百年製筆歷史的林三益，憑藉著在毫毛之間的要求和工藝製筆，一步一腳印地轉型成如今彩妝刷具品牌Lamsamyick。

Lamsamyick 林三益曾以「粉刺刷」在媒體上一炮而紅，利用內高外低雙層刷毛設計，有助鬆動粉刺組織，造成熱賣。如今除了保養刷外，更有一應具全的各式化妝刷，包括輕巧旅行刷、莫蘭迪質感色柄、限量霜淇淋造型刷等…許多創新之舉都讓百年品牌更加年輕化，也成為刷具界的領頭羊。

KAIBEAUTY彩妝師才懂的刷具眉角

由台灣彩妝師推出的刷具，也獲得高度肯定，實作經驗豐富的彩妝師，一定更了解現有刷具與消費者使用需求的落差，從細節處調整，進而改革出更好用的化妝刷。專業彩妝師張景凱推出的個人彩妝品牌KAIBEAUTY 後，便深深有感於沒有一把好的化妝刷，再美的色彩都無法翩翩起舞，於是旗下的訂製刷具系列因此誕生。

全系列採用頂級合成纖維刷毛，擁有柔軟的彈力與溫柔觸感，同時具有耐用和容易清潔的優勢，小凱特別選用了黃銅材質握柄，能提升刷具絕佳的耐用度，在輕鬆上妝的同時還能提升妝容細膩度。另外最新上市的 KAIBEAUTY 訂製無痕粉底刷，有專為亞洲女性臉型比例打造的「美肌星鑽刷頭」，獨特立體切面設計，能貼合臉型輪廓，特選高親膚性的「微米人造絲」，賦予上妝時絲滑舒適的極致感受，讓化妝也成為一種享受。

點胭脂 結合本土文化獲得注目

從粉撲和美妝蛋起家的台灣美妝工具品牌「點胭脂」，在本月份終於推出眾所期盼的刷具產品。日前以台灣原生系列美妝蛋、武德宮三仙姑聯名糕仔粉撲在美妝界闖出一片名氣的點胭脂，本次推出「繁花似錦壹壹零」化妝刷具，分別為「球型粉撲刷」、「打亮修容刷」、「眼彩刷」、「眼彩細節刷」、「暈染遮瑕兩用刷」五支刷具。五款刷具在零殘忍的基準下，拒絕用動物毛，並以毛峰僅0.01mm的頂級細光鋒纖維毛製作而成，搭配精工細作的柔霧管身及良木筆桿，非常物超所值。

1028 CP值最高的國民彩妝刷

一直是小資女孩最愛的台灣彩妝品牌1028，旗下的刷具也有不少死忠擁護者。最大原因就是使用上十分簡單，即便是彩妝小白都能馬上上手，而且價格合理，是初階刷具的最好入門。經典「薄薄透透粉底刷」，打從推出後就一路熱賣，斜弧加上4cm大寬幅的刷頭，不需多次刷塗，就能快速貼合上妝，屬於中密度的豐厚毛量，能均勻沾粉釋粉，也讓粉底用量省一半，是CP值最佳的國民刷具

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 史上省最大週年慶！線上預購爽躺在家收貨！新版妝前乳省$1650，潔顏油更省$3300，這等超佛價格～非買不可啊！

● Y2K復古潮流回歸！看Rose、Dua Lipa等女星如何演繹千禧妝容