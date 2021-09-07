Lulu背百元「金獅牌茄芷袋」網友狂讚　號稱「台灣LV」意外超時髦

記者王則絲／台北報導

女星Lulu（黃路梓茵）經常套上童顏濾鏡化身「炫富女童」，搞笑演繹小朋友愛現的欠揍神情，不過這次不來炫富，Lulu於近日發的一張穿搭照中，竟是背了一顆僅百元價格的「金獅牌茄芷袋」，搭配一身休閒裝扮，意外超有型，台味十足的造型獲網友狂讚：「妳完全可以駕馭」、「台の時髦超好看！」

▲Lulu穿搭照中背上超親民的百元「金獅牌茄芷袋」。（圖／翻攝自IG@sunnygirl800424）



Lulu日前擔任第32屆金曲獎主持人一連換了多套造型服裝，其中兩套甚至還登上了MOSCHINO的官方IG，展現時尚駕馭力，她也經常分享私下的穿搭，常引起粉絲們關注。

這次Lulu走訪九份老街，在一間懷舊風的商店前拍起穿搭照，她白色洋裝外罩背心，搭配酷妹靴子，混搭出微日系的文青風，而她身上背的「金獅牌茄芷袋」才是最大亮點，Lulu說道：「完全就是把金獅牌茄芷袋當成LV在背」還Tag「台の時髦」和「百元時尚」，立刻引起網友共鳴：「我阿公都用這個裝工具」、「我小時候的便當袋」、「以前買農藥都會送」、「被Lulu的菜市場時尚燒到」、「太強了，很有品味」、「我也有同款！」

「茄芷袋」可說是台灣人專屬的共鳴，早先「紅藍綠條紋」配色的經典款傳統茄芷袋也曾掀起熱潮，現在則是由Lulu帶起了另一款「金獅牌茄芷袋」的風潮，白底上頭印有一頭紅獅、大大的「金獅牌」三個字，以及「保證耐用」、「信用可靠」的字樣，滿滿的「台味」讓人感覺既熟悉又懷念，巨大容量與方正包型，背起來意外的超時髦。

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