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「最性感女星」超狂露肋骨裝逼近危險邊緣！　一轉身逆天腰線曝光

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▲Zendaya 。（圖／路透）

▲Zendaya（千黛亞）曾被譽為「全球最性感女星」 。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

「蜘蛛女」Zendaya（千黛亞）曾被譽為「全球最性感女星」，日前新電影《Dune》巴黎首映紅毯上，她以一身極致中空「露肋骨裝」稱霸全場，不僅短到逼近危險邊緣，露出纖細螞蟻腰身，還將完美臀線修飾得恰到好處，超模等級身材讓人難以招架。

▲▼Zendaya 。（圖／CFP）

▲▼Zendaya 。（圖／CFP）

▲Zendaya身穿設計師品牌Alaia 2022春夏系列中空裙裝亮相 。（圖／CFP）

Zendaya在IG擁有超過1億粉絲追蹤，姣好身材和顏值不需要多說，日前她登上威尼斯影展紅毯的「貼膚裸色裙」才引起話題，誰知道新電影巴黎首映上又讓網友大吃一驚。Zendaya身穿設計師品牌Alaia 2022春夏系列中空裙裝亮相，以極致包覆身型的短版上衣，加上一路從肋骨挖空到腰間的剪裁，都將Zendaya纖細曲線襯托得微妙至極，腰間平坦毫無贅肉，「炫腹裝」堪稱名副其實。

▲▼Zendaya 。（圖／CFP）

▲Zendaya超模身材駕馭得恰到好處 。（圖／CFP）

禮服品牌Alaia憑藉鏤空設計走紅，由Zendaya演繹該套禮服更是體現了身材之美，幾乎是凡人無法駕馭，緊接著下身再搭配閃鑽裙襬修飾，魚尾裙襬的毛絨質感創造豐盈效果，為整體造型奠定基礎，分量感與Zendaya的爆炸頭髮型相呼應，讓粉絲看了意猶未盡直呼：「Zendaya每次紅毯都驚艷」、「身材太好了吧」、「Zendaya真的把女明星逼到絕路」。

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關鍵字：

蜘蛛女, Zendaya, 千黛亞, Alaia

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