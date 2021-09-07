fb ig video ETtoday search mobile

LV吉祥物變身貴氣貓熊、衝浪者環遊世界　專屬收藏盒襯身價

>

▲▼ LV,FRED 。（圖／公關照）

▲LV推出11款旅行者主題的Vivienne珠寶吊墜。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）Monogram花朵造型的吉祥物Vivienne，從最初的小裝飾品搖身一變成為貴氣版珠寶，近日更以品牌緊密相扣的旅行為主題，創作11件代表各地文化的項鍊與胸針兩用吊墜，並特別打造專屬行李箱，打開後如同藏寶箱呈現迷你舞台、抽屜、托盤和鏡子，更添收藏價值。

▲▼ LV,FRED 。（圖／公關照）

▲LV為Vivienne吊墜設計行李箱，打開後像寶藏箱有迷你舞台、抽屜、托盤和鏡子。

11件Vivienne吊墜引領精品迷環遊世界，造型包括帶著LV Monogram衝浪板的衝浪者、拿著竹子的黑白大熊貓、掛著刀的日本武士、頭戴王冠並穿著有百合花飾的藍漆長袍的王者樣貌等設計，鑲嵌鑽石、縞瑪瑙、彩色寶石，輔以亮漆裝飾，每一件都生動可愛。

▲▼ LV,FRED 。（圖／公關照）▲▼ LV,FRED 。（圖／公關照）

▲LV衝浪造型的Vivienne Surfer三色K金及亮漆配鑽石吊墜（左）1,030,000元，貓熊造型Panda縞瑪瑙、亮漆及鑽石吊墜1,080,000元。

▲▼ LV,FRED 。（圖／公關照）▲▼ LV,FRED 。（圖／公關照）

▲LV日本武士造型Vivienne Samurai亮漆配鑽石吊墜（左）1,030,000元，戴王冠的Royal亮漆配鑽石吊墜1,030,000元。

同屬LVMH集團的法國珠寶品牌FRED，也有充滿童趣的設計，聯手以夢幻層疊紗服裝著稱的日本時裝設計師小泉智貴（Tomo Koizumi），創作Fredy’s Tomo’s Dolls三款吊墜胸針，各依身上服裝命名為FROU-FROU、CHOUCHOU和TUTU，採實心或網狀鏤空設計，展現蓬裙、前短後長剪裁裙子或斗篷造型，再點綴色彩繽紛的寶石，做工相當細緻。

▲▼ LV,FRED 。（圖／公關照）

▲FRED Fredy’s Tomo’s Dolls CHOUCHOU墜飾（左起）526,000元，FROU-FROU墜飾491,700元，TUTU 墜飾560,300元。

►卡地亞沒鑲鑽照樣吸睛　飾釘單邊耳環帥爆

►亮・珠寶／貓咪戒指可愛到讓人融化　還戴寶石項鍊寵上天

►入住六福莊有吃有玩才6288元！賴在房間也能看見非洲動物經過

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, FRED

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

張國榮《春光乍洩》穿的黃皮衣現蹤　王家衛電影藏品登拍賣會

張國榮《春光乍洩》穿的黃皮衣現蹤　王家衛電影藏品登拍賣會

IWC首款藍陶瓷錶有深意　特別版飛行錶做慈善

IWC首款藍陶瓷錶有深意　特別版飛行錶做慈善

余文樂割愛逾8000萬起標精品　罕見勞力士創佳士得網拍最高估價　

余文樂割愛逾8000萬起標精品　罕見勞力士創佳士得網拍最高估價　

天梭NBA錶驚喜出現皇冠山標誌和字母「B」　致敬藝術家巴斯奇亞 亮・珠寶／貓咪戒指可愛到讓人融化　還戴寶石項鍊寵上天 南韓第一夫人堂兄收巨額賄款　法官斥：應到監獄贖罪 坦克錶勾起林柏宏當兵回憶　擺俏皮臉想戴對錶了 沛納海白面潛水錶首曝光　42mm錶徑好上手 孫芸芸美背全開至臀上緣　遊走危險邊緣被郭董夫人封「性感女神」 Melody隔離期啟動報復性消費　逛珠寶店眼睛都亮了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面