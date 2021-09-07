LV吉祥物變身貴氣貓熊、衝浪者環遊世界　專屬收藏盒襯身價

▲LV推出11款旅行者主題的Vivienne珠寶吊墜。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）Monogram花朵造型的吉祥物Vivienne，從最初的小裝飾品搖身一變成為貴氣版珠寶，近日更以品牌緊密相扣的旅行為主題，創作11件代表各地文化的項鍊與胸針兩用吊墜，並特別打造專屬行李箱，打開後如同藏寶箱呈現迷你舞台、抽屜、托盤和鏡子，更添收藏價值。

▲LV為Vivienne吊墜設計行李箱，打開後像寶藏箱有迷你舞台、抽屜、托盤和鏡子。

11件Vivienne吊墜引領精品迷環遊世界，造型包括帶著LV Monogram衝浪板的衝浪者、拿著竹子的黑白大熊貓、掛著刀的日本武士、頭戴王冠並穿著有百合花飾的藍漆長袍的王者樣貌等設計，鑲嵌鑽石、縞瑪瑙、彩色寶石，輔以亮漆裝飾，每一件都生動可愛。

▲LV衝浪造型的Vivienne Surfer三色K金及亮漆配鑽石吊墜（左）1,030,000元，貓熊造型Panda縞瑪瑙、亮漆及鑽石吊墜1,080,000元。





▲LV日本武士造型Vivienne Samurai亮漆配鑽石吊墜（左）1,030,000元，戴王冠的Royal亮漆配鑽石吊墜1,030,000元。

同屬LVMH集團的法國珠寶品牌FRED，也有充滿童趣的設計，聯手以夢幻層疊紗服裝著稱的日本時裝設計師小泉智貴（Tomo Koizumi），創作Fredy’s Tomo’s Dolls三款吊墜胸針，各依身上服裝命名為FROU-FROU、CHOUCHOU和TUTU，採實心或網狀鏤空設計，展現蓬裙、前短後長剪裁裙子或斗篷造型，再點綴色彩繽紛的寶石，做工相當細緻。

▲FRED Fredy’s Tomo’s Dolls CHOUCHOU墜飾（左起）526,000元，FROU-FROU墜飾491,700元，TUTU 墜飾560,300元。

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