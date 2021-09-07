「無痛存錢法」必學3步驟：電子載具超重要！　理財新手也適用

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存錢的念頭常常有，但也常常不了了之，雖然知道要好好存錢、好好運用，才能早日財富自由，但一想到辛苦賺的錢不能隨便花就令人心痛，今天要分享的「無痛存錢法」，就特別適合總是無法順利存到錢的朋友們，以下3個步驟跟著做，才能打好理財基礎，新手也適用。

＃使用電子載具

電子載具其實早已存在多時，不過依然有不少人習慣留存紙本發票，或只是純粹懶得申辦，其實使用電子載具的好處多多，不只可以減少發票紙的使用，每一筆消費都自動紀錄起來的特性，也相當於自動記帳的功能，還可以搭配APP做更進階的記帳管理，讓人能更了解自己的消費模式，是存錢之前必備的基礎。

＃學會設定自動轉帳

「自動轉帳」也是一個相當方便，卻常常被人給忽略的很棒的功能，每當拿到薪水時，就先將不同比例的金額自動轉帳到不同的帳戶，預先規劃金錢的流向，就不怕自己花到不能動的錢。

像是先前很火紅的「631法則」，就是將薪水劃分為「60%生活花費、30%儲蓄、10%風險規劃」，也可以依個人需要再細分出投資、長期目標⋯⋯等項目，分別把金錢存在不同帳戶中使用，能有效控制支出。

＃發薪後15天檢查財務狀況

有時候仗著自己帳戶裡好像有點錢，吃喝玩樂就給忘了控制花費，到了快月底才發現真的要吃土了，想必是很多人都有過的慘痛經驗。所以大約在發薪後的15天左右，給自己設立一個財務檢查日，審視自己前半個月有沒有超支，有沒有必須品待補給，確認各個帳戶的概況，再做出下半個月的調整計劃，才能防止下次發薪前面臨吃土窘境。

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