「勇於離開不美好的戀情」　30歲後，你需要擁有的愛情自信

▲30歲後，你需要更有自信的戀情。（圖／unsplash，以下同）

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30歲是種心境的關卡，看過一點人生，卻又仍然稚嫩，在懵懵懂懂的20歲，義無反顧的衝一場戀愛，是必經的過程，然而30歲後，要了解人生不能只憑運氣，愛情當然也是，失去了做選擇的自信，只會讓你更加迷失自己，這樣的人想找到幸福，真的只能比運氣了。

勇於離開不美好的關係

跨越了30歲，該放下純愛的心態，好好面對你與另一半可能經營的未來，凡事不要只看眼前，而是要好好問自己「跟他在一起的未來會怎樣？」另一半好吃懶做，只因之前的情感割捨不下，或是看在「至少還沒出軌」的份上，還是跟他在一起；對方生氣會有暴力傾向，但平常其實很疼我所以繼續，確定未來要這樣下去？

雖說「不美好的關係」是自定義，感情確實冷暖自知，但跟他在一起優缺加減後快不快樂，其實自己最知道，也騙不了。找回勇於離開的自信吧，別告訴自己「下一個會更好」，而是要了解，就算自己一個人，也可以過得比這不完美的關係更好。

分手沒有什麼對錯

兩人在一起熱戀磨合，走到分手是因為「不合適」，不是因為你長得不夠漂亮，或是對方賺錢不夠多，別急著把錯誤加諸在任何人身上，而且責怪對方或是自己，基本上沒有意義，因為這會讓悲傷延續，即便對方做錯事，也不用強迫自己去原諒，回到中立的情緒去處理，一切都變得簡單得多。

確立尊重的界線

自信的人知道，控制慾只會讓愛情遠離，查勤看手機、回報行程、要求訊息秒回，跟你談戀愛像當兵，任何人都會筋疲力竭，包括你自己，那些不安全感，是缺乏自信的標準動作，給對方適當的空間，才不會讓他磨光對你的耐性，這是自己要去解決的，不是對方要來配合的。

懂得保有與捍衛自己

感情裡兩方是平等的，沒有規定那方一定要一直配合、委屈求全，你知道這讓你不快，或是你有不想做的理由，就直接說出口，唯唯諾諾只會讓對方摸不著頭緒，或是習慣忽略你的感受，戀愛本身就是一場拉扯，配合對方是為了更好的二方未來，主要是靠溝通磨合，而不是退讓，對方錯誤的態度跟主張，就會直接Say No。

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