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說．流行／暮光女演活黛妃！「背對這一幕」香奈兒花1034小時復刻禮服

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記者鮑璿安／專題報導

傳奇人物英國黛安娜王妃風範始終留在眾人心中，由女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）所主演的新版黛安娜王妃傳記《史賓賽Spencer》將在年底上映，此前釋出的電影海報讓人驚艷。克莉絲汀穿著穿著香奈兒（CHANEL）1988 春夏高級訂製服系列出鏡，該套禮服經過重新復刻，費時1034小時工時完成，重現黛安娜王妃不朽傳奇。

史賓賽Spencer以黛妃原本姓氏為名

黛安娜王妃走過短短36年歲月，逝世後依舊帶給世人無數念想，連時尚界也以時常她為典範和靈感設計。而黛妃傳記電影《史賓賽Spencer》自開拍以來就備受外界矚目，該片除了以她原本姓氏為名，還找來「暮光女」克莉絲汀史都華飾演黛妃角色，兩人極其相似的臉部輪廓仿佛穿越回過往，一一重現王妃經典。

主視覺海報重現香奈兒1988年的春夏高級訂製服

《史賓賽Spencer》對時尚迷而言無疑是圓夢時刻，在電影海報主視覺中，身兼香奈兒品牌大使的克莉絲汀穿上品牌於1988 的春夏高級訂製服系列，一套米色烏干紗晚宴洋裝，雖然僅以背對姿勢出鏡，卻完美刻畫了黛妃華麗卻深藏曲折的內心歷程。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲電影海報中，身兼香奈兒品牌大使的克莉絲汀穿上品牌於1988 的春夏高級訂製服系列 。（圖／品牌提供）

而禮服充滿金銀色橢圓與葉形亮片，打造出藤蔓造型刺繡，復古之餘不減華麗氛圍，再以精緻的褶飾薄紗荷葉邊，與由橢圓形水晶鑲飾與花瓣組成的飾帶，洋裝正面飾以蝴蝶結造型的緞面腰帶，裙襬垂至臀部收攏後，延伸為前短後長的下襬收尾，最後將多層次荷葉薄紗縫製於烏干紗襯裙內。

總共耗時1034小時工時

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲該套禮服由Lesage刺繡工坊與Lognon褶飾工坊共同打造 。（圖／品牌提供）

手工刺繡向來是香奈兒工藝之美的體現，該套禮服由Lesage刺繡工坊與Lognon褶飾工坊共同打造，為電影重新復刻此款洋裝，由5名專責工匠共同完成，總共耗時1034小時工時 ，光是刺繡工藝就佔了700小時。

紅色斜紋軟呢外套讓黛妃重生

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲克莉絲汀穿著香奈兒1988/89秋冬高級時裝系列的紅色斜紋軟呢外套為電影定調 。（圖／品牌提供）

先前電影首波劇照中，克莉絲汀還穿著香奈兒文化資產部門收藏的1988/89秋冬高級時裝系列，紅色斜紋軟呢外套為電影定調，一頭微捲的亮眼金髮與蕾絲高帽加持，似乎讓人回到黛妃年代的風貌。克莉絲汀也表示：「《史賓賽》電影深入探討黛安娜王妃的心路歷程，以及其生命的轉捩點。」通過服裝的經典重現，也讓影迷更期待黛妃又一次重生。

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關鍵字：

說流行, 香奈兒, CHANEL, 克莉絲汀史都華, 黛安娜王妃

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