痘痘冒不停？日常「7個小習慣」，養出不長痘體質

▲擁有充足睡眠，是養出美肌的第一步。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣悶熱加上長時間佩戴口罩，肌膚皮脂分泌旺盛，導致痘痘狂冒好苦惱！除了做好清潔保養，養成以下7個小習慣，讓痘痘再也別來亂！

#多喝水

多喝水能促進體內功能正常運作，同時促進新陳代謝，當體內毒素不累積，冒痘痘的機率也會隨之減少。

#少吃油膩食物

少吃炸物，炸物會刺激皮脂腺分泌油脂，導致毛孔堵塞進而冒痘。建議多吃粗糧食物，像是玉米、紫薯、燕麥等富含膳食纖維，能增加皮膚的彈性和抵抗力。

#少吃高GI食物

高GI食物也就是高糖食物，多吃會使胰島素分泌分泌增多，進而增加肌膚的出油量，含糖分高的食物都容易致痘，像是冰淇淋、蛋糕、甜甜圈和奶茶都要少碰。

#乳製品少碰

研究指出，乳製品像是牛奶、起司都會促使肌膚油脂分泌，若你是痘痘體質，建議可以豆奶代替牛奶。

#不要熬夜

現代人普遍晚睡、睡眠品質不佳，研究顯示最好在晚上11點進入夢鄉，熬夜不只會使痘痘加劇，更會導致內分泌失調。

#保持心情愉悅

精神壓力大的時候，痘痘反而容易出來做亂，因此盡量保持心情舒暢，好的心情也有美肌的效用。

#定期清洗枕套

痘痘肌膚除了做好卸妝清潔，每天睡的枕套床單也要比照辦理，建議兩周一定要更換一次床單，以拋棄式洗臉巾來取代毛巾。

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