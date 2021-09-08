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網狂點頭「惹不起吵架王」星座Top 3 ！天蠍被點名、冠軍有仇必報

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲天生吵架王星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

有些人平時一聲不吭看起來很好欺負的樣子，不過一被踩到地雷便會立刻失去理智，任憑他人怎麼勸都已經來不及了，吵起架來根本百戰百勝，千萬別以為他們是好惹的，以下就公開天生吵架王星座Top 3 ，上榜的還是少惹為妙！

Top 3 天蠍座

天蠍座屬於不鳴則已一鳴驚人的類型，平常都會扮演默默聆聽的角色，也很少會主動找別人麻煩，算是「你不犯我我不犯你」，千萬別以為這樣就可以欺負天蠍，當有人想要爬到他們頭上的時候，天蠍會露出警告的態度，而且不惜撕破臉也要告訴對方嚴重性，點燃怒火就難以撲滅，所以說天蠍的理智線真的很容易斷，別隨便惹。

Top 2 處女座

處女座話匣子一開休想停下來，平常就已經很能言善道的他們，萬一被激怒也不是吃素的，處女不喜歡背後偷偷來陰招，而是當面跟對方把事情講清楚，而且清晰的邏輯能力加上嘴巴功夫，吵架起來戰無不勝，讓人看到都要讓他們三分，再來就是處女座獨有的正義感，有這樣的朋友幾乎不會吃虧，絕對是好事一件。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 水瓶座

水瓶座看起來脾氣非常好，沒有任何事情能激怒他們，其實不然，水瓶不是沒脾氣，只是習慣先觀察再發言，因此每件事都看得格外透徹，之所以開口理論是因為再也忍不下去了。而且水瓶座的頭腦有太多奇思妙想，一開口往往讓人跌破眼鏡，他們也完全不在乎面子問題，吵架就是要贏，就算輸了下次也要吵回來。

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關鍵字：

星座, 運勢, 天蠍座, 水瓶座, 處女座, 吵架

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