髮型師傳授「染後持色6秘訣」，游泳、溫泉先不要去！

▲想要延長染髮期限，以下秘訣快筆記！（圖／Unsplash、Pexels、翻攝自IG/ryo_hair，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

每次換上新髮色，但總是不持久，沒染多久頭髮就開始褪色，又要花一筆錢來補染，有什麼什麼方法能延長染髮效期？肯夢AVEDA 資深染髮講師Meggy分享染後遵守以下原則，拉長染髮期限，不怕褪色台妹金。

#染後48小時再洗髮

設計師常耳提面命，染後48小時先不要洗髮，原因是這樣能讓染髮色素穩定下來，同時讓頭皮休息，不過度刺激。

#洗髮時水溫不要太熱

頭髮在濕髮狀態下是最脆弱的，高溫的水容易帶走髮絲內部的水分，色素遇到高溫也容易變色。

#濕髮盡快吹乾

洗完頭髮後請先用毛巾壓乾，接著再盡快吹乾，盡量縮短頭髮潮濕及高溫環境的時間。

#不要游泳、泡溫泉

游泳池的氯會殘留在頭髮中，導致髮絲乾澀及變色。而溫泉的蒸汽與水氣，則讓頭髮處在高溫、潮濕之下，容易讓髮質受損褪色。

#加強護髮

漂髮、染髮過程中，毛鱗片會受損，麥拉寧色素在氧化崩解的過程中也會消耗髮絲內的保濕因子跟油脂，同時蛋白纖維束已也會變得鬆散。頭髮結構受損，不僅會讓髮絲乾澀，髮色也容易流失。

#染後持續護髮並使用護色產品

染後建議使用護色產品，幫助頭髮抵禦氧化因子，補充色素，維持理想髮色。

同時Meggy也補充，不少人對漂染髮躍躍欲試，她建議從挑漂或髮尾漸層開始嘗試。許多人擔心髮質受損、髮色太高調，所以每次都只染安全色。挑漂或髮尾漸層因為變化區塊小，會發現髮色有更多選擇，而且更好照顧髮質。跟整頭漂淺相比，也不會有要一直補漂的壓力。

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