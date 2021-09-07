皮卡丘來襲！卡比獸懶骨頭太療癒　造型甜甜圈超萌必收

▲近期寶可夢聯名一波波，9月電力全開啦！（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

一月一聯名的HOLA特力和樂，9月以很吃得開的寶可夢聯名系列打頭陣，鑑於喜愛皮卡丘年齡層廣泛，本次聯名商品高達30款，從客廳、臥室到廚房，都有相關單品讓你買個過癮，其中卡比獸懶骨頭也太生火，回家躺在可愛的圓肚上什麼煩惱都忘光啦！無獨有偶Mister Donut也推出寶可夢造型甜甜圈，這個月就讓皮卡皮卡電力全開吧！

寶可夢聯名進駐HOLA特力和樂周年慶，9／10起HOLA推出與寶可夢首度聯名的系列居家用品，為滿足粉絲們一次蒐集最多寶可夢的渴望，共推出30款的大小品項讓消費者買飽飽，且9／10至9／14再加碼推該系列聯名滿2,000元現折200元。

寶可夢由於卡通、手機遊戲推波助瀾，各年齡層都有粉絲，除了走可愛療癒風的居家商品外，另推出設計感的居家潮品，以黑黃幾何造型呈現個性化的大人風格，包含天絲寢具、緹花毛巾浴巾組、短門簾、口罩、抗ＵＶ長傘與摺疊購物袋，當然童趣單品也不能少，以精靈球為包裝的法蘭絨毯、豆豆毯等療癒單品，以及醬油碟、豆豆毯、口罩、可拆手柄陶瓷不沾導磁煎鍋及翻轉抱枕皆為首度推出的品項。

▲連帽造型頸枕；造型抱枕售價均799元。（圖／HOLA提供）

▲寶可夢造型鑄鐵琺瑯湯鍋，售價1,790元；造型碗盤組售價749元。（圖／HOLA提供）

其中卡比獸造型的懶骨頭也太療癒，坐在圓滾滾的肚子上光用想像就很舒服，加上百變怪的聯名大抱枕，真的就是想賴在上面不起來啦！另也因應疫情推出成人平面口罩，代表主要角色的5個底色搭配低調卻可愛的圖案，看到就想通通買回家。

▲卡比獸懶骨頭售價4,990元；百變怪大抱枕售價2,290元；頭枕型三角靠墊售價1,290元，造型厚坐墊售價899元。（圖／HOLA提供）

▲HOLA寶可夢成人平面口罩30入，內含5種款式，售價599元。（圖／HOLA提供）

而在去年Mister Donut首次推出《寶可夢》甜甜圈造成熱賣，今年再次推出4款口味，包括牛奶糖布丁口味的「皮卡丘甜甜圈」，以及用布丁泡芙搭配卡士達鮮奶油內餡的「皮卡丘の尾巴」，還有首次亮相的「吉利蛋甜甜圈」，圓滾滾的身形搭配草莓巧克力沾醬，與添加青森蘋果粉製成的蘋果巧克力和優格巧克力搭配成的「精靈球波堤」。

此外在活動期間也推出週邊商品「寶可夢手提袋」、「寶可夢馬克杯組」，超可愛的皮卡丘設計，從9／7開放預購，至店內消費滿100元，加購價299元至399元就可購買，單筆交易單一款式限加購三個，限量售完為止。

▲寶可夢手提袋可加價購買。（圖／Mister Donut提供）