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夏日必收！蜜粉用途多，除了定妝連頭皮都能用！

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▲▼蜜粉一物多用。（圖／品牌提供）

蜜粉用途多是夏日必備單品。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、品牌提供、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季想要完美持妝，怎能少了蜜粉？蜜粉能為不只能為肌膚帶來輕盈透明感，更有不少隱藏功能，女孩包中帶著蜜粉，一物多用不會錯！

蜜粉除了底妝用途外，更能用來補妝，輕拍T字出油部位，就好比吸油面紙般便利，不只如此，還以以下超多用途，女孩們蜜粉買起來。

#睫毛打底膏

擔心刷睫毛不夠力，蜜粉能夠幫助睫毛打底，刷上一層睫毛膏後，還想加強可用棉花棒沾取蜜粉在睫毛膏上，接著再塗一層，睫毛立刻變得豐厚濃密。

#唇部不脫妝神器

想要唇彩不掉色，塗完唇膏後，用面紙輕壓一次，接著再塗一層，隔著面紙用刷子輕拍蜜粉，接著再上一層，即便戴口罩也不怕口紅沾染窘況。

#乾洗髮替代品

有時天氣一熱，瀏海變成一條一條的好尷尬，這時手邊若沒有乾洗髮，可以用透明蜜粉代替，輕輕帶過頭皮或是油膩髮絲，頭髮立刻鬆起來！

▲▼蜜粉一物多用。（圖／品牌提供）

CHIC CHOC空氣感蜜粉，15g，800元

能自然柔焦修飾肌膚毛孔問題，提升肌膚柔光透明感，延長底妝保鮮期。

▲▼蜜粉一物多用。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 康朋街蜜粉餅，2,270元。

粉盒隨附蜜粉刷，使膚色更均勻，同時避免臉部泛油脫妝，添加光折射柔焦粉體與校色粒子，賦予臉龐清新透亮質感。

關鍵字：

蜜粉, 一物多用, 持妝, 定妝

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