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伊能靜「觀察結婚對象的6點建議」被讚翻！網：婚前看到就好了

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▲▼伊能靜分享「觀察結婚對象」6建議。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

▲伊能靜不僅保養得宜，對許多事情的精闢見解也獲得網友大讚。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝伊能靜微博、小紅書

女星伊能靜不僅駐顏有術，凍齡好狀態常被敲碗保養秘訣，她也時常在網上發表自己對生活、親子和感情方面的看法，溫柔有條理的觀點常獲得不少網友認同分享。

繼先前分享「與另一半正向溝通的7個秘訣」被眾多網友狂讚後，近日又收到粉絲詢問關於婚姻問題的她，又分享了對於如何觀察結婚對象的6點建議，她更說出金句：「婚姻是從愛情開始，卻需要比愛情更堅定的信念」，其精闢見解又讓網友讚嘆「分享的很有道理」、「結婚前有看到這一篇文章就好了」、「根本人生哲學」、「很贊同！收藏起來！」

▲▼伊能靜分享「觀察結婚對象」6建議。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

1.生活習慣

觀察一下他是否手機、菸不離手？跟身邊人說話是否語氣不佳，或總是怨天尤人？生活習慣是從幼年培養的，如果妄想從根本改變對方，那是一個龐大的工程，而且只怕你心力交瘁，最終還是宣告失敗。

2.與母親的相處

觀察對象和母親之間的相處，尤其如果是獨生子女，家裡都很受寵，可能對方從小到大從一雙襪子到長大第一份工作，媽媽都會參與，她表示「我們能理解母親的辛苦，但成年後對方家人是否能適當放手，而他能否不依賴家人，都非常重要。」

她認為如果對象是媽寶男根本無解，「跟一個一輩子不可能與你男人分割的女人搶男人，太累了。」

3.朋友關係

熱戀的時候，每個人都會本能的包裝自己，但透過對方的朋友就能觀察出他的習慣。男人在朋友面前放鬆的樣子，也會是他在面前的一部分，近朱者赤的道理。

▲▼伊能靜分享「觀察結婚對象」6建議。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

4.金錢觀念

她不贊成一邊喊獨立人格、平等對待，一邊又說男人應該給女人買名牌才是愛。她認為，男人的生存本能、現實觀都比較強，既然是兩個人的未來，可以一起討論金錢的使用觀念，像是沒有孩子時可一起平分家用，有了孩子後，按照顧小孩的時間來決定誰在金錢上付出更多，誰為孩子付出時間精力更多。一部分金錢重疊，一部分是各自自由零用，到了節日，可以直接告訴對方，禮物的意義，她也提醒「在一起生活能不猜測就別讓對方猜，直接的表達更合適。」

▲▼伊能靜分享「觀察結婚對象」6建議。（圖／翻攝伊能靜微博、小紅書）

5.爭吵時的情商

完全不同的兩個人，沒有磨合是不可能的。但可以觀察，對方在跟你爭吵時，會不會口出惡言或攻擊你的家人？有沒有聆聽能力？有暴力傾向嗎？會不會跑出去找不到人？甚至手機關機消失，回來後還冷暴力？

她認為，不會口頭道歉沒關係，但要會示好。男人愛面子可以慢慢調教，但如果情商太低，只爭輸贏的爭吵一定會消耗感情。她也建議，婚前可以寫一個「吵架協議」，比如生氣不過夜，吵完架第二天要出去吃好吃的，或是誰說難聽的話要罰錢，好玩的解決爭吵、下台階的方式等。

6.異性交往情況

對方是否有牽扯不清的前女友、紅顏知己或是相處沒分寸的女同事，你提出抗議，他說自己沒做什麼，但你就是感覺不舒服？她也建議，「你能接受他與異性相處的範圍，婚前一定要先說清楚。」

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關鍵字：

伊能靜, 女星, 愛情, 感情, 兩性, 婚姻, 結婚對象, 觀察, 建議

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