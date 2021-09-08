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2021週年慶必買「加大版」保養神品！蘭芝拋光水、115ml巨型小棕瓶63折

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▲▼2021週年慶必買「加大版」保養神品。（圖／品牌提供）

▲在週年慶時推出熱賣商品限定加大版已成為不少品牌的「慣例」。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

一年一度的百貨週年慶即將開跑，在這個一年中最重要的囤貨好時機，除了鎖定各種超值優惠組合外，各品牌的經典熱賣商品也會趁這時推出大容量限定版，絕對是愛用鐵粉們的必搶好物！以下幫大家統整2021週年慶推出的加大版明星商品，快來看看有沒有你的心頭好。

Estee Lauder雅詩蘭黛

雅詩蘭黛今年週年慶推出超過40款超划算的精選優惠組，最低折扣更來到5折，加上每年週慶都會被搶翻的大容量明星商品，絕對是補貨、囤貨好時機。

每次都會被鐵粉瘋狂敲碗的大容量限定版，今年推出2款加大版，包含「濕敷神水」微分子肌底原生露和專為亞洲肌膚打造的微分子肌底原生露櫻花輕盈版，不論是乾皮、油皮都能囤起來。

▲▼2021週年慶必買「加大版」保養神品。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 微分子肌底原生露、微分子肌底原生露櫻花輕盈版，各400ml，折扣價NT$6,120。

而除了2款加大版原生露，雅詩蘭黛最經典神品「小棕瓶」更首次推出115ml的超狂霸容量版，還加送mini版15ml小棕瓶，共130ml超豪華容量，總價值破萬，63折優惠就可以帶回家，週慶首一開搶，要搶的一定要記好時間，錯過真的太可惜！

▲▼2021週年慶必買「加大版」保養神品。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露巨霸容量發燒組，折扣價NT$6,500。

LANEIGE蘭芝

深受年輕女性喜愛的韓系美妝品牌LANEIGE蘭芝，今年週年慶除了最低57折的各式優惠組，也照慣例推出經典熱賣品的限定加大版，其中堪稱蘭芝代名詞、全球最受歡迎的香氛晚安面膜，今年推出第7代升級版「超能亮睡美人晚安面膜」，也推出超值大容量版，價值NT$1,500的100ml限定加大版，以83折價格就能打包回家。

▲▼2021週年慶必買「加大版」保養神品。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 超能亮睡美人晚安面膜 大容量，100ml，優惠價NT$1,250。

除了經典睡眠面膜，一直默默熱賣、在美妝版擁有眾多好評的「超級莓果C煥顏精露EX」，今年也沒有缺席加大版，更以史無前例的double大容量一次入組，推出「超級莓果C大容量雙霸組」，內含2瓶250ml加大版正貨，還附贈2盒「柔漾抛光二用化粧棉｣，正反兩面不同織紋可溫和去角質拋光，也可幫助滲透保濕，總價值NT$5,000，相當於7折優惠。

▲▼2021週年慶必買「加大版」保養神品。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 超級莓果C大容量雙霸組，250ml X 2，優惠價NT$3,500。

RMK

人氣日系美妝品牌RMK也推出許多人氣底妝、保養特惠組，從卸妝、洗顏到基礎保養、深層保濕全都有，而在週年慶前夕上市的新品「煥膚美肌露(保濕型)L」，擁有高效保濕、高滲透力，使肌膚水潤飽滿、避免乾燥，更首次推出加大容量限定版，價值NT$2,800，相當於82折優惠。

▲▼2021週年慶必買「加大版」保養神品。（圖／品牌提供）

▲RMK 煥膚美肌露（保濕型）L 加大限定瓶，300ml，優惠價NT$2,300。

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關鍵字：

2021, 週年慶, 周年慶, 週慶, 美妝, 保養, 保養品, 加大版, 大容量, 優惠

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