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44歲「大叔男神」張震紅毯帥翻！　紅西裝裡「襯衫沒扣」性感破表

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記者王則絲／台北報導

台灣男星張震出演科幻電影《沙丘》（Dune），3日時攜手主演演員贊達亞（Zendaya）、「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）一同現身威尼斯影展，張震先是以紳士端莊的合身黑西裝亮相，而在影展期間，又換上另一套鮮紅西裝，搭配裡頭敞開的襯衫顯得媚而不妖，帥氣之中散發成熟男人的性感韻味，完全不輸一旁25歲的鮮肉甜茶。

▲張震。（圖／達志影像）

▲張震。（圖／達志影像）

▲《沙丘》演員出席威尼斯影展紅毯，張震站在C位帥氣卻不搶走主角風采。（圖／達至影像）

今年已44歲的張震，人氣依然超高，相比年輕時的帥氣，現在更多的是一股成熟男人味，可說是「大叔男神」了。他曾三度入圍金馬獎，也獲得過國際影帝的殊榮，許多觀眾看他都是從小看到大，這是他從影30年以來第一次參演英文電影，非常具有挑戰性。

第78屆威尼斯影展紅毯上，張震選穿TOM FORD黑色西裝，端莊得體、不搶走其他人的風采，十分優雅紳士，小鬍子造型則是讓他多添了分雅痞感。

▲張震。（圖／品牌提供）

▲張震。（圖／品牌提供）

▲張震演繹SAINT LAURENT秋冬新裝。（圖／品牌提供）

影展期間，張震還換上另一套造型，終於能在擺拍大片中一枝獨秀，不用害怕喧賓奪主，只見他身穿來自SAINT LAURENT 2021秋冬的紅色條紋羊毛西裝，內搭黑色絲質襯衫與黑色提花領巾，陰柔氣質反倒襯托出風流倜儻、瀟灑的風範，敞開的襯衫鈕扣更增性感氣息，不愧被網友們封為「禁慾系男神」。

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關鍵字：

張震, 沙丘, 威尼斯影展, Dune, SAINT LAURENT, TOM FORD

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