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狂掉髮怕禿頭！網揭「7大抗脫髮食物」，杏仁趕快吃起來

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▲▼7大抗脫髮食物。（圖／Unsplash）

▲杏仁有抗落髮超級食物之稱。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Amber

現代人常熬夜、心情焦慮，加上營養不均衡，不少人都有脫髮的困擾，光是洗頭和吹頭，頭髮就上百根的掉，導致頭髮分線越來越明顯，讓你的美麗大扣分！《ET FASHION》盤點7大防脫髮食物，持續跟著吃，讓你長回原本的豐盈感。

▲▼7大抗脫髮食物。（圖／Unsplash）

#葡萄乾

葡萄乾是營養價值高的零食，也相當好取得。葡萄乾內含豐富的鐵，有利於血紅色生成，更可促進血液將養分送至身體組織和器官，進而幫助頭髮生長。

#杏仁

杏仁含有維他命E和鋅，不只能夠降低膽固醇，減緩心血管疾病，更是抗脫髮的超級食品。

▲▼7大抗脫髮食物。（圖／Unsplash）

#牛排

牛排含有蛋白質、鐵和鋅，其中鋅能夠讓頭皮腺體牢固，使得毛髮更為牢固，而髮絲營養多來自於蛋白質，因此含有豐富蛋白質的紅肉，對脫髮也大有改善。

#雞蛋

雞蛋和牛排一樣，都屬於優質蛋白質，要知道頭髮是由角蛋白組織而成，如果人體缺乏足夠蛋白質會使頭髮合成緩慢，甚至提前進入休止期。

▲▼7大抗脫髮食物。（圖／Unsplash）

#南瓜子油

南瓜子油內含豐富胺基酸、維生素以及微量元素鋅和鎂，能幫助改善溢脂性脫髮，更能抑制頭皮皮脂分泌，避免因毛孔阻塞而導致掉髮。

#豆類

想要防止落髮，建議可從補充高蛋白著手，而豆類又是不錯的營養來源，像是黑豆擁有豐富的蛋白質和鐵，不少女星都靠吃黑豆養髮。

▲▼7大抗脫髮食物。（圖／Unsplash）

#柑橘

柑橘類水果擁有高維他命C，而維他命C能幫助身體更好吸收鐵，維他命C也能促進膠原蛋白生成，對生髮也大有助益。

關鍵字：

抗脫髮, 落髮, 食物, 補充

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