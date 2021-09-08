衣櫃還沒有「格紋」就太遜！韓星搶穿菱格紋背心、方格這樣穿才不老

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「格紋」是經典不敗的元素，各個時尚品牌裡處處都能看見格紋，每隔一陣子就會重新流行一次，而近期正達到格紋的熱潮巔峰，如果衣櫃裡還沒有一件像樣的「格紋」單品就太遜了！像是韓女團BLACKPINK成員Lisa、Rosé以及其他女星，全都搶著穿「菱格紋」背心，復古的「棋盤方格」也很受歡迎，不過記得掌握「一原則」，才不會顯得老氣。

▲Rosé示範「菱格紋」背心穿搭，絕對是近期最夯的單品之一。（圖／翻攝自IG）



「格紋」的種類有非常多，而近期最火的非「菱格紋」莫屬，尤其是「菱格紋背心」單品，女明星們通通搶著穿，首先Rosé早已不只一次在私服中選穿菱格紋背心，內搭蕾絲襯衫營造復古宮廷風，或是將短版背心單穿，露出招牌纖腰，都非常時髦也很百搭，此外不只Lisa也曾穿上粉嫩紫色系的菱格紋背心，Somi近日也接連以格紋裝扮亮相。

▲類似單品也能在Lisa、Somi身上看到。（圖／翻攝自IG）



由90度直角構成的「棋盤小方格」，近期火熱程度不亞於「菱格紋」，不過要掌握好挑選原則，才不會顯得老氣，或看起來像野餐布質感很差。像是Jennie、全昭旻、太妍、金世正⋯⋯還有眾多女星都在穿，她們會選擇白底搭配粉嫩色系色調的格紋單品，且格子不能太大，才能成功襯托少女感，但最重要的一點是，必須夠「合身」，才不會像一塊布一樣鬆鬆垮垮沒精神。

▲女星都在穿棋盤方格單品。（圖／翻攝自IG）

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