皮膚科醫師曝「90%人都漏擦防曬」的4個部位：小心眼皮下垂

▲做好防曬不僅防止變黑，更是抗老保養的關鍵。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導

防曬不僅能預防變黑、長斑點，更是抗老保養最關鍵的一環，雖然有越來越多人都知道防曬的重要，也意識到出門前要擦防曬乳，但就有皮膚科醫師指出，有很多人都會忽略以下4個皮膚部位的防曬，使得防曬抗老出現「破口」，可能導致眼皮下垂、臉部輪廓鬆弛、出現雙下巴等情況，快來看看你中了幾個？

1.上眼皮



有些人習慣畫完眼妝再擦防曬，導致上眼皮無法擦到防曬，還有些人擦防曬時就忘記去擦上眼皮的位置，但其實上眼皮是整個臉部肌膚最薄的地方，產生老化的速度也比較快。如果長期忽略上眼皮的防曬，很有可能到30歲左右，上眼皮就開始下垂或是雙眼皮會變得越來越淺，這都是上眼皮老化的表現，所以要重視上眼皮的防曬，一定要把上眼皮也完整地擦好防曬霜。

2.頭皮



尤其是去海邊或戶外運動，會長時間在特別強烈的紫外線照射時，一定要記得幫頭皮防曬，可以沒有帶帽子遮陽，起碼在髮縫露出來的位置，要用防曬噴霧噴一下，幫助防止紫外線灼傷頭皮。

▲下頜也會被反射的紫外線照射到，也需要防曬。（圖／翻攝IG@ahc.official）



3.下頜處



很多人會覺得太陽是從上方照射，下巴下頜處不會被曬到，所以不用擦防曬，但醫師指出，其實紫外線是會經過地面的反射，也會反射到下頜的位置，使得下頜處肌膚老化、鬆弛，尤其重視下頜線緊緻的女生，更要注意這個位置的抗老、防曬，從耳後乳突處一直到整個下頜位置都要擦好防曬。

4.手背



除了臉部無法被衣物遮擋，暴露在外，雙手手背也是長年暴露在紫外線中的。醫師指出，很多50、60歲以上的女性，臉上老年斑或許不多，但手背上卻有非常多的老年斑，如果平時有注重手部的防曬，年老之後也不會長出這麼多老年斑，尤其是膚色比較白、容易長斑點的人，擦防曬時記得別忽略手背。

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