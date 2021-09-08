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毛孩散步不只運動還能紓壓！3個小提醒超重要　爽爽玩心情更穩定

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▲狗貓。（圖／Pexels）

▲用牽繩帶狗狗出門，是必要的防護措施。（圖／Pexels，以下同）

文 / Alien

人類需要到戶外解悶，毛孩也需要，因為疫情加上夏日炎熱，帶狗狗外出有許多小地方要注意，例如要有防護措施、維持社交距離，一定要帶水、不要在正中午散步等等，記得以下3個小提醒，才能開心玩、好好放鬆。

養成規律習慣
大部分的狗狗很喜歡出門，到處蹓躂是牠們最開心的時光，可以和主人親密相處，因此毛爸毛媽們可以依照自己的作息及寵物的習慣，訂出最適合彼此的時間表，例如每天一早出去走個15分鐘，晚上吃過晚餐再到外面晃一晃，養成生活規律後，外出會成為毛小孩期待的一大樂事，知道在固定的時間可以到外面玩，有助緩解生活上的壓力，並穩定情緒。

▲狗貓。（圖／Pexels）

▲散步要適時休息、找遮蔽。

做好防護措施
帶毛孩出門一定要有防護措施，例如使用牽繩或推車，避免不小心走失或發生意外，在疫情未歇的情況下，防護措施更顯重要，能保持社交距離，並減少接觸到清消環境的消毒劑，或是不慎誤食腐敗的食物或毒餌，如果一次要帶兩隻以上的小型犬出門，牽繩不易控制，推車是可選擇的替代方式。

帶水找遮蔽
外出的必備品中，一定要帶乾淨的飲用水與水碗，讓牠們隨時補充，注意狗狗的狀況、適時提供遮蔽也很重要，千萬別在正中午出門，否則長時間處於酷暑的高溫下，毛小孩很容易中暑。最近很流行法鬥、巴哥等短吻犬種，牠們因為呼吸道先天結構異常，比較容易呼吸困難或因為運動不耐，因此更要避免烈日時在戶外，也不要讓牠們太劇烈活動或過度興奮。

▲狗貓。（圖／Pexels）

▲貓咪雖然也喜歡到戶外，但因為生性易受驚嚇，所以除非從小訓練，才能帶出門蹓躂。

疫情改變了很多原本的生活步調，但不能因此忽略了家中的貓貓狗狗，準備好用品、調整好時間，和毛孩們相互陪伴，一起享受外出的時光。

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關鍵字：

毛孩, 散步, 遛狗, Her森森

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