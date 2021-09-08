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Boucheron珠寶每個角度幻彩不同！鑲蛋白石還靠這項技術

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 ▲Boucheron運用全息技術，讓「光」的力量在珠寶上恣意綻放。（影／記者林明瑋攝）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）創意總監Claire Choisne探索光的奧秘，除了以頂級寶石展現，更大膽引進本用於航太科技的全息技術，並突破過往只運用在平面上，以高溫將貴金屬噴灑在有弧度的陶瓷或水晶上，呈現如夢似幻的虹彩效果，打造全新Carte Blanche, Holographique系列，今25件新作與其他高級珠寶抵台展出，總值逾10億元。

▲▼Boucheron,Chopard 。（圖／公關照）

▲Boucheron結合有色陶瓷材質的Laser主題海水藍寶項鍊、耳環。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼Boucheron,Chopard 。（圖／公關照）

▲Boucheron Holographique主題經全息處理刀片形水晶項鍊，鑲嵌1顆20.21克拉的八角形車工斯里蘭卡黃色藍寶石。

Boucheron高級珠寶Carte Blanche, Holographique系列7月於巴黎發表，海外首站今抵達台灣，特別以旋轉陳列方式，讓經過全息處理的珠寶在不同角度光源照射下，呈現難以捉摸的幻彩，無論是Holographique主題經全息處理刀片形水晶項鍊，抑或是陶瓷材質花瓣的Chromatique主題戒指，均在光影變化下展現迷人色調，中央則點綴大克拉彩色寶石凸顯亮點。

▲▼Boucheron,Chopard 。（圖／公關照）▲▼Boucheron,Chopard 。（圖／公關照）

▲Boucheron Holographique主題鑲4.61克拉橢圓形切割藍碧璽、鑽石及經全息處理水晶戒（左），Chromatique主題12.73克拉枕形切割粉紅碧璽全息處理陶瓷戒。

而最能表現色彩變化的單一寶石，當屬具天然遊彩現象的蛋白石，Boucheron新作中Illusion主題選用10.38克拉的蛋面梨形切割澳洲深色蛋白石、30.98克拉的蛋面切割澳洲黑蛋白石、50.95克拉的蛋面梨形切割衣索比亞白蛋白石鑲成戒指，戒環鑲嵌與遊彩色調呼應的彩色寶石，氣勢驚人；此外，切割成小圓形的白色蛋白石也能與美鑽構成一片優雅，完美貼合肌膚的Ondes主題項鍊是最佳代表。

▲▼Boucheron,Chopard 。（圖／公關照）

 

▲Boucheron Ondes主題項鍊鑲嵌蛋白石與鑽石，完美與肌膚貼合。

▲▼Boucheron,Chopard 。（圖／公關照）

▲模特兒戴Boucheron Illusion主題10.38克拉的蛋面梨形切割澳洲深色蛋白石戒（左起），30.98克拉的蛋面切割澳洲黑蛋白石戒，50.95克拉的蛋面梨形切割衣索比亞白蛋白石戒。

同時間在台舉辦高級珠寶展的蕭邦（Chopard），也推出蛋白石套鍊與耳環作品，由別於一般以大克拉數的蛋白石為主角，品牌以小巧圓形的蛋白石與美鑽構成花朵圖案，演繹花朵倒映在花園中湖面的浪漫意象。

▲▼Boucheron,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Red Carpet系列鑲嵌56顆總重13.94克拉蛋面切割蛋白石與鑽項鍊，10,890,000元。（圖／蕭邦提供）

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關鍵字：

Boucheron, 寶詩龍, Choard, 蕭邦

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