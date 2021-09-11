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「彩虹矽膠版」戳下去發出「啵啵聲」讓人上癮　連大人也淪陷

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@foryourplace_hj、小紅書@萌物、@W-

把泡泡紙戳破的瞬間療癒又紓壓，會讓人忍不住上癮，想不斷體驗那個感覺。近期就有一款「解壓玩具」風靡IG，它以矽膠材質製成，有多種繽紛配色和可愛造型，表層有許多凸起的圓形按鈕，用手指戳一下就會凹進去，並發出啵啵聲，就像一個可以無限使用的氣泡紙，可以一直重溫戳破的快感。

▲紓壓玩具。（圖／翻攝自IG@foryourplace_hj）

這款「解壓玩具」叫做Pop It，原本是專門設計給兒童的小道具，能用來訓練手部肌肉並提升專注力，鮮豔的配色和戳下去的清脆聲響，也是為了刺激兒童的感官，適合家長與孩子一起互動。不過它戳下去的感覺真的太紓壓，就像擠破泡泡紙一樣暢快，所以連大人也淪陷。

「解壓玩具」有推出各式各樣的造型，並選用粉嫩繽紛的顏色，像是可愛的愛心、動物形狀…，或是冰淇淋、漢堡、薯條等食物造型，還有「電腦鍵盤」款，平常上班帶來的壓力，就用大力敲打它來發洩吧！ 

想要把「解壓玩具」隨身攜帶，它還有吊飾、手機殼、隨身小包包版本可以選擇，出門在外覺得無聊或想要放鬆，隨時都能戳一戳。

喜歡紓壓小物的話，也可以看看這款「鱷魚牙醫手機殼」，鱷魚牙醫是很多團康活動、派對中會出現的玩具，大家輪流把手伸進鱷魚嘴裡按下牙齒，看看誰會不幸被咬到，玩起來刺激又緊張。而現在鱷魚牙醫變成迷你版，被搬到手機殼上，讓你走到哪都能玩，再搭配殼上面的藍藍水池，就像鱷魚飄在水上，實在是太Q了。

▲紓壓玩具。（圖／翻攝自IG@foryourplace_hj）

▲紓壓玩具。（圖／翻攝自IG@foryourplace_hj）

▲紓壓玩具。（圖／翻攝自IG@foryourplace_hj）

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關鍵字：

紓壓, 玩具, 氣泡袋, 泡泡紙

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