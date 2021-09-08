fb ig video ETtoday search mobile

《艾蜜莉》莉莉柯林斯結婚！「連帽白紗打破常規」透視裙辣曬S曲線

>

記者鮑璿安／台北報導

32歲好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）因戲劇《艾蜜莉在巴黎》成為許多人心目中的女神，稍早她驚喜釋出婚紗照，宣告與導演老公查利麥克道維爾（Charlie McDowell）結婚。莉莉柯林斯選擇Ralph Lauren的連帽婚紗展現仙氣，成為少有傳統面紗之外的樣式，不同於一般新娘習慣，也彰顯了莉莉柯林斯獨特美感。

「艾蜜莉」莉莉柯林斯上週與導演老公舉辦婚禮，今（8日）親自公開甜蜜婚紗照，莉莉柯林斯與老公相擁微笑，迎合如童話故事般的森林場景，莉莉柯林斯身穿Ralph Lauren長袖白色蕾絲禮服，通過造型師Rob Zangardi 和 Mariel Haenn 巧手搭配。

該禮服最特別之處莫過於連帽式剪裁，區別於過往傳統婚紗禮服的面紗設計，將高領連衣裙與相配的蕾絲連帽斗篷搭配在一起，莉莉柯林斯將披風套在別緻的低髻上，展現童話夢幻氛圍，同時緊身禮服包覆纖細體態，使得側面唯美曲線一次放送。

而訂婚戒指則來自珠寶商 Irene Neuwirth 的獨特作品，也象徵新娘莉莉柯林斯偏好低調華麗的審美。她也提到：「我們的一開始是童話，而現在成為永遠的現實，我很難以話語形容那個週末有多難忘。」

►「全球最性感女星」超貼肉色裙像第二層肌膚！　胸形全露辣翻網跪了

►歐陽娜娜同框妹妹遭酸土味濃！網揪「陸牌代言」黑歷史：抄襲

關鍵字：

莉莉柯林斯, Lily Collins, 結婚, 婚紗, Ralph Lauren

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

網狂點頭「惹不起吵架王」星座Top 3 ！天蠍被點名、冠軍有仇必報

網狂點頭「惹不起吵架王」星座Top 3 ！天蠍被點名、冠軍有仇必報

狂掉髮怕禿頭！網揭「7大抗脫髮食物」，杏仁趕快吃起來

狂掉髮怕禿頭！網揭「7大抗脫髮食物」，杏仁趕快吃起來

44歲「大叔男神」張震紅毯帥翻！　紅西裝裡「襯衫沒扣」性感破表

44歲「大叔男神」張震紅毯帥翻！　紅西裝裡「襯衫沒扣」性感破表

娶到賺到！「3星座女」天生賢內助，雙魚婚後轉性超持家 Lulu背百元「金獅牌茄芷袋」網友狂讚　號稱「台灣LV」意外超時髦 皮膚科醫師曝「90%人都漏擦防曬」的4個部位：小心眼皮下垂 日本公布「拉麵最多餘配菜」排名！冠軍跌破眼鏡、玉米才第四 伊能靜「觀察結婚對象的6點建議」被讚翻！網：婚前看到就好了 「無痛存錢法」必學3步驟：電子載具超重要！　理財新手也適用 不二坊蛋黃酥被訂爆！8間「中秋月餅」大熱門　冠軍麵包店開賣就完售

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面