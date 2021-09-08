《艾蜜莉》莉莉柯林斯結婚！「連帽白紗打破常規」透視裙辣曬S曲線

記者鮑璿安／台北報導

32歲好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）因戲劇《艾蜜莉在巴黎》成為許多人心目中的女神，稍早她驚喜釋出婚紗照，宣告與導演老公查利麥克道維爾（Charlie McDowell）結婚。莉莉柯林斯選擇Ralph Lauren的連帽婚紗展現仙氣，成為少有傳統面紗之外的樣式，不同於一般新娘習慣，也彰顯了莉莉柯林斯獨特美感。

「艾蜜莉」莉莉柯林斯上週與導演老公舉辦婚禮，今（8日）親自公開甜蜜婚紗照，莉莉柯林斯與老公相擁微笑，迎合如童話故事般的森林場景，莉莉柯林斯身穿Ralph Lauren長袖白色蕾絲禮服，通過造型師Rob Zangardi 和 Mariel Haenn 巧手搭配。

該禮服最特別之處莫過於連帽式剪裁，區別於過往傳統婚紗禮服的面紗設計，將高領連衣裙與相配的蕾絲連帽斗篷搭配在一起，莉莉柯林斯將披風套在別緻的低髻上，展現童話夢幻氛圍，同時緊身禮服包覆纖細體態，使得側面唯美曲線一次放送。

而訂婚戒指則來自珠寶商 Irene Neuwirth 的獨特作品，也象徵新娘莉莉柯林斯偏好低調華麗的審美。她也提到：「我們的一開始是童話，而現在成為永遠的現實，我很難以話語形容那個週末有多難忘。」

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