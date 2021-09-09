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每人475元吃到原燒！中秋就送「燒肉神卡」　無使用期限超貼心

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文／C編

今年中秋烤肉可能不像往年那麼自在，但依然可以先準備，例如買好「Her森森」推出的「原燒 O-NiKU 優質原味燒肉」商品卡，沒有使用期限、不分平假日，而且全台通用，可抵餐飲或服務費，原價1000元、優惠價950元，是很划算的方案，也適合當中秋禮物送人。

▼▼點圖搶好康▼▼

▲原燒,燒肉,中秋節,燒烤,。（圖／Her森森）

▲原燒 O-NiKU 優質原味燒肉餐券，原價1000元、優惠價950元。點我購買

疫情變幻莫測，今年中秋烤肉必須符合各縣市政府的規定，餐聽是否可內用亦然，但想吃燒肉的心情不會因此改變，原燒商品卡能療癒心情，沒有使用期限令人心癢癢，買下等能開吃了再大快朵頤也無妨，此外，中秋少不了送禮，月餅、甜點之外，燒肉禮券絕對是令對方驚豔的心意。

▲原燒,燒肉,中秋節,燒烤,。（圖／Her森森）

▲原燒牛肉火山。

「Her森森」推出的「原燒 O-NiKU 優質原味燒肉」是兩張500元面額的商品卡，原價1000元，只要950元就可以買到，不但比較便宜，還有專屬的套餐可供選擇，包括牛肉火山、經典牛套餐（霜降牛小排、厚切雪花牛、雪花牛、角切牛）、經典豬套餐（醬燒雪花豚、椒鹽松阪豬、厚切臀間排、蔥鹽雞腿丁）等等，能夠滿足大胃王及老饕的味蕾。

▲原燒,燒肉,中秋節,燒烤,。（圖／Her森森）

▲原燒豬肉套餐。

原燒 O-NiKU 優質原味燒肉也採用全新的消費型態，可以選擇單點或是多人套餐的組合模式，商品卡不僅可以抵用餐費，連服務費也可以全額抵用，而且全台灣的據點都通用，沒有使用期限，想什麼時候吃就什麼時候吃，非常貼心又方便。

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▲原燒,燒肉,中秋節,燒烤,。（圖／Her森森）

▲原燒 O-NiKU 優質原味燒肉餐券，原價1000元、優惠價950元。點我購買

「Her森森」推出「原燒 O-NiKU 優質原味燒肉」商品卡，原價1000元、優惠價950元，所謂送禮自用兩相宜，用在燒肉禮券上，再適合不過了。

關鍵字：

原燒, 燒肉, 中秋節, 燒烤

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