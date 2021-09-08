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海莉放送「小賈視角」辣照！全身剩兩塊布踩JIMMY CHOO側空上陣

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▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲加拿大歌手小賈斯汀妻子海莉比伯 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）妻子海莉比伯（Hailey Bieber）超模風範橫掃全球，此次擔任鞋履品牌JIMMY CHOO 2021 秋季系列形象大使，不惜以側身挖空的清涼高衩泳衣造型演繹鞋款，多張惹火美照連發，讓人不知將視線放在美鞋還是美人上。

JIMMY CHOO釋出由海莉比伯擔任秋季系列形象大使的美照，創意總監 Sandra Choi提到，海莉就是如今 JIMMY CHOO 品牌精神的化身，集結魅力、性感、誘惑、勇敢、自信於一身。

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲海莉擔任鞋履品牌JIMMY CHOO 2021 秋季系列形象大使 。（圖／品牌提供）

畫面中她換上高衩泳衣展現惹火超模比例，側面看幾乎空無一物，僅用前後兩塊布料遮蓋重點部位，將姣好臀線以及長腿一次呈現，當然主角還是腳上的桃紅芭比粉 SAEDA 高跟鞋，以閃亮鑽鍊修飾腳型，成為造型點睛之筆。

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲海莉穿著全白高領緊身洋裝，搭配米白鑽飾 LEROY 短靴；另也以演繹嫩黃色 NICOLE 高跟鞋。（圖／品牌提供）

為彰顯本季鮮艷色彩、不分場合的穿搭體驗，海莉穿著全白高領緊身洋裝，搭配米白鑽飾 LEROY 短靴、手持鑽飾 BON BON 手袋，由漸層天空襯托的純淨白色與腳踝上的閃耀鑽飾呼應。海莉另也以演繹嫩黃色 NICOLE 高跟鞋，鞋頭閃耀鑽飾與些許透視的網紗設計拼接，搭配黑白千鳥格紋 BON BON 水桶包，完整了幹練的派對造型。

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲嫩黃色 NICOLE 高跟鞋、黑白千鳥格紋 BON BON 水桶包 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

JIMMY CHOO, 小賈斯汀, Justin Bieber, 海莉比伯, Hailey Bieber

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