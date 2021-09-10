中秋節在家吃了凡蜜醬叉燒＋添好運流沙包！米其林美食688元超滿足

文／C編

中秋節連假，疫情變化多端，不適合外出大快朵頤，可以改變策略，買好美食、肉品，在家下廚過節，「Her森森」推出「中秋好食光，烤肉必備組」，可選擇的有添好運與了凡超值四件組，或是漢克嚴選的日本和牛級嫩肩沙朗牛排、九宮格星級燒肉三人乾杯組等等，從熟食到生鮮都能買到。

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▲中秋好食光，烤肉必備組。點我購買。



【添好運Ｘ了凡】居家安心吃入手4入組，原價1330元、特價688元

來自香港的添好運，以及新加坡的了凡，都有米其林光環，在家可以一次吃到，添好運流沙包香濃的奶皇，一口咬下爆漿，經典的酥皮焗叉燒包，有每17秒就賣出一顆的超強紀錄，總是必點，而了凡蜜醬叉燒，堪稱是老饕級的最愛，外酥內軟、一口咬下軟嫩無比，香氣四溢，了凡香烤排骨則是以入味的醬香，讓人回味無窮，都是簡單加熱就能上桌。

買10片送10片【築地一番鮮】特大挪威薄鹽鯖魚10片組（180g±20g／片），原價1780元、特價1050元

中秋佳節除了烤肉，海鮮也是很多人的選擇，築地一番鮮的特大挪威薄鹽鯖魚來自挪威，生長在純淨無汙染海域之中，為抵抗酷寒天候及激烈海流體內都蓄積豐厚脂肪，油脂含量高、加熱後脂肪昇華為天然甘甜，香氣十足的鯖魚，口感細膩肉質紮實，用烤的或下鍋煎都很方便。

【狂吃烤肉】 九宮格星級燒肉三人乾杯組 （約2到3人份），原價2840元、特價1560元

小家庭可以選擇九宮格星級燒肉3人乾杯組，3人份有7種不同的肉品，包括肋眼牛、板腱牛、翼板牛、松阪肉、豬五花、義式無骨雞腿、培根蘆筍卷，每一樣都精緻小巧，吃好吃飽不用吃太撐，絕佳的巧妙。

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【買10送10】台灣超大去骨雞腿排10+10包超值限量組（220g±10%／包，共20包），原價2980元、特價990元

電宰後急速冷凍，保留黃金賞味的新鮮雞肉，吃得到最原汁原味雞肉甜味，超大鮮嫩雞腿排怎麼料理都美味，不但可以拿來烤肉，有氣炸鍋也很方便料理，亦或是燉煮雞湯等等，烹調方式多樣，大包裝買起來也很OK。

買五送五【漢克嚴選】美國產日本和牛級嫩肩沙朗牛排10包組（120g±10％／包），原價2280元，特價1190元

網購平台和牛品項銷售冠軍、賣出破萬組，是團購熱銷搶購的商品，堪稱肉食人必備，由畜牧專家調配天然穀物飼料，並餵養改善牛肉口感的輔助食品，讓牛肉充滿凝脂雪花的口感，入口即化，吮指回味。