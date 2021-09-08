UNIQLO「U系列」新品必敗清單搶先看！短版風衣、冷淡風襯衫太好看

記者王則絲／台北報導

UNIQLO質感代表、最好買的「U系列」秋冬新品即將於9月17日（五）正式登場，本季秋冬聯名U系列由藝術總監Christophe Lemaire率領巴黎團隊設計而成，打造能同時適合出遊、上班、居家的跨場域服裝，帶來一系列男、女、童裝，以下就一起來看看秋冬U系列裡有哪些必敗單品，趕緊鎖定目標，開賣才能搶第一。

▲U BLOCKTECH短版風衣外套NT＄3,990。（圖／品牌提供，以下同）



等中秋節過後，天氣可能會日漸轉涼，這時候一件襯衫外套、輕薄風衣將成為日常必備單品，同時也是提升穿搭層次的好幫手。本季U系列女裝推出「U BLOCKTECH短版風衣外套」綜合了西外與長版風衣的特點，放大領片獨具設計感，更重要的是能防風、防雨；襯衫永遠不嫌多，「U棉質長版襯衫」以男裝剪裁下手，散發一股中性冷淡風，時髦女孩必收一件。

▲U棉質長版襯衫NT＄990。



想營造一種日韓歐爸的成熟俐落感，從長版外套下手準沒錯，本季U系列男裝推出一款「U單排釦大衣」，運用經典的風衣輪廓，加入實用口袋設計，增添一些休閒感，日常穿著完全不彆扭；另一款「U PADDED襯衫式外套」則是讓襯衫變得更有份量感，寬版挺拔的剪裁略帶潮流工裝風格，同款女生穿也會很帥氣。

▲U單排釦大衣 NT＄4,990。



▲U PADDED襯衫式外套NT＄1,990。



「U系列」秋冬新品非常多元，總共就多達了81款，所以每一季都會精選再精選出高CP值單品於全台店面販售，包括廣受民眾喜愛的法蘭絨格紋襯衫、內搭必備素面圓領T恤、羊毛毛衣、牛仔褲單品⋯⋯。

▲全台店舖都會有U系列精選高CP值單品。



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