家電也能這麼美！莫蘭迪色抗菌空氣清淨機、復古感BBQ電烤盤5.5折起

文／C編

功能與外觀兼具的小家電，是讓生活更舒適也更有品味的利器，「Her森森」推出兩款美型電器，分別是「伊萊克斯抗菌空氣清淨機」、「麗克特BBQ電烤盤」，中秋假期在家，不但有好空氣，還能吃燒烤開心過節。

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▲伊萊克斯 FLOW A3抗菌空氣清淨機 FA31-202GN，原價7490元、特價6990元，麗克特Home BBQ電烤盤，原價4990元、特價2788元。點我購買。



「伊萊克斯 FLOW A3抗菌空氣清淨機 FA31-202GN」外型流暢簡約，優雅的莫蘭迪綠色，打破一般對於空氣清淨機的想像，功能也不容忽視，在同級產品中具有最完整的測試報告，能有效去除多種病毒、細菌、甲醛等等有害物質，360度立體環繞氣流，適用於8坪左右的空間，上吹式的風向，日常生活較不易受到風的干擾，並搭載安心睡眠模式，噪音僅有26分貝，一點都不擾人。

雷射感應器可偵測空氣中的PM2.5微粒，並以4階段燈號顯示目前空氣品質，開啟自動模式，即可自動調整最佳風速，直覺的觸控介面簡單明瞭，透過濾網顯示燈號，就能知道是否該換濾網，相當方便。

家裡的空氣清新，在家吃燒烤更安心，「Her森森」同步推出「麗克特Home BBQ電烤盤」，復古外觀十分有型，烤盤上有6個排油孔，烹調肉類更沒負擔，盤面的波浪構造，讓牛排、肉片都能烤出漂亮的格紋，味覺與視覺都滿分。

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搭載強力加熱器，足夠的火力和溫度，即使是厚切牛排也能夠輕鬆烤出理想熟度，穩定的高溫能夠鎖住肉汁，讓牛排更鮮嫩。清潔是多數人關心的問題，麗克特Home BBQ電烤盤可輕鬆水洗，加熱器組、水盤、烤盤、底盤皆可分離清潔，簡單又便利。