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上班族用了效率暴增！捲捲筆袋省空間　收納架提起秒變公事包

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自ikea.com.tw

開學的季節又到了，想讓讀書更有效率，可以趕快添購一些兼具機能與美型的文具用品，這裡就幫你精選出「8樣好物」，包含書寫用筆、事務文具和收納良品，讓你的桌面煥然一新，在上班的人也能趁機更換辦公用具，以新氣象迎接每一天的挑戰。

1.WEMO PAD 可重複使用便利貼

便條紙雖然好用，卻容易把桌面搞得凌亂，製造出許多垃圾。可重複使用的便利貼剛好解決這些問題，獨特材質擦拭後完全不留痕跡，可以在上面重複書寫，磁鐵設計能黏貼在各個地方，用起來非常環保，外出攜帶也很方便。

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

2.palette 霧彩色可擦拭索引夾

想在筆記本裡增加註記，可以使用這款可擦拭索引夾，Demi-Clip設計能一次標記20頁紙張，材質可以反覆書寫、不斷重新使用，繽紛色彩為枯燥文件增添生命力，翻閱筆記本時看到，心情會瞬間療癒。

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

3.Kokuyo Mark+ 獨角仙同色系螢光筆

做筆記、寫手帳一定要有螢光筆，這款螢光筆不同於一般的亮色，改成低飽和度的莫蘭迪色系，劃重點看起來清爽不刺眼，還有獨特的雙頭設計，轉一下筆身就能變換顏色，用深淺區分標示，閱讀起來更清晰。

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

4.King Jim 文件收納夾

紙張壓出折痕好困擾，就把它們裝進這款文件收納夾裡，內層有好用的分隔版，能分門別類、整齊收納文件，外側的鬆緊帶能穩穩固定蓋子，讓文件夾不散開，還貼心的打造出不同尺寸，各種大小的紙張都能收納，裝進手提袋、後背包都剛剛好。

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

5.King Jim 桌上型可折疊雙面收納架

桌上型折疊收納架有雙面口袋和摺疊設計，可以一次收納文具、筆記本、筆電等多種物品，內側還有隱形收納空間，上方的提把拉起來，直接變身公事包，讓你把所有物品輕鬆帶著走。

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

6.Solcion KURNUT 捲捲收納袋

學生、上班族的文具常常散落四處，全部裝進捲捲收納袋就能收整齊了，打開來有不同夾層，可以分類收納，輕輕一壓就會自動捲起，直立式擺放就像筆筒一樣，完全不佔桌面空間。

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

7.EL COMMUN TODO 工作清單管理板夾

工作清單管理板夾兼具實用與質感，以實心木製板夾結合欄位代辦清單設計，讓你能清楚列出每日待辦事項、備忘提醒及會議排程，不管是條列式或圖像化記錄都適用。

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

8.IKEA BERGENES手機、平板電腦架

想讓桌面整齊乾淨，可以用IKEA的這款手機架，使用竹、天然材質製成，紋路簡約美觀，非常耐用、容易保養，架子小小的就能放置手機、平板電腦，使用時視線可以平視，電子產品滑起來更舒服。

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

▲開學文具。（圖／Pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 開學, 辦公, 文具, 收納

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