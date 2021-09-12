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中秋必備「雙機」9270元→6888元！清淨機＋電烤盤　舒服在家大口吃烤肉

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文／C編

想要在家裡烤肉，但又擔心油煙味嗎？「Her森森」推出「清淨好生活，燒烤無負擔」活動，購買美國Honeywell InSight 空氣清淨機，再加上Oster BBQ陶瓷電烤盤，原價9270元、特價6888元，超級划算的價格還不快行動。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲honeywell,oster,空氣清淨機,陶瓷電烤盤,電烤盤,中秋節。（圖／Her森森）

▲美國Honeywell InSight 空氣清淨機＋Oster BBQ陶瓷電烤盤，原價9270元、特價6888元，點我購買。

Honeywell InSight空氣清淨機獲愛爾蘭Airmid Health Group實驗室認證，淨化技術在機器開啟30分鐘後，可以過濾99.9% 由空氣傳播的病毒、細菌、尼古丁、甲醛等等，透視的面板科技，可以輕輕鬆鬆顯示4種淨化模式，隨時隨地選擇想要的淨化效果，InSight系列最高可以採用3階段過濾系統，高效淨化室內空氣，達到最好的狀態。

而Oster BBQ陶瓷電烤盤10”x18”大尺寸烤盤，以DuraCeramic™專利不沾黏塗層處理，導熱均勻快速，集油盤能減少料理油脂，大吃烤肉也不怕膩，可拆卸的溫度控制盤、貼心隔熱把手設計，讓燒烤料理輕鬆上桌。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲honeywell,oster,空氣清淨機,陶瓷電烤盤,電烤盤,中秋節。（圖／Her森森）

▲美國Honeywell InSight 空氣清淨機＋Oster BBQ陶瓷電烤盤，原價9270元、特價6888元，點我購買。

不只是燒烤、肉串、蔬菜可以輕鬆烤熟之外，像是蛤蠣絲瓜、法式吐司也可以簡單製作而成，像是牛排、嫩豆腐的厚切食材，完全不用擔心烤不熟的狀況出現，一下子就能夠烤熟，還可以炒烏龍麵、炒泡麵等多樣化的食材，零廚藝也可以料理完成。

關鍵字：

honeywell, oster, 空氣清淨機, 陶瓷電烤盤, 電烤盤, 中秋節, Her

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