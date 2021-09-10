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最容易單身的3大星座！第一名最愛活在自己的舒適圈，個性小高傲難親近

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文／Squid　圖／jtbcdrama IG

很多星座都有單身的人，但往往有些星座單身的人最多，通常都是因為擇偶標準高、或是不願意走出自己的舒適圈導致，究竟有哪些星座容易單身呢？讓我們看下去吧！

▲星座。（圖／jtbcdrama IG）

第三名：金牛座

金牛座身為12星座裡面最追求性價比的星座，他們在擇偶的時候也是這樣，老覺得看起來合適的自己不喜歡，自己喜歡的又不適合在一起，導致他們經常陷入這種惡性循環，還以一點是他們太不願意將就了，又不喜歡天天出去交際。

▲星座。（圖／jtbcdrama IG）

第二名：天秤座

12星座裡面糾結排行榜第一名，他們從心裡對感情都是被動狀態，而且他們會糾結去想「對方到底是真心喜歡自己，還是只是玩玩而已」，再加上又是外貌協會會長，看臉又看感覺，挑得很，對第一印象的感覺非常高，寧缺勿濫，完全不願意降低打分標準。

▲星座。（圖／jtbcdrama IG）

第一名：水瓶座

很多人跟水瓶座在一起之後，都會覺得水瓶座怎麼又莫名其妙失蹤了，到底在幹嘛，水瓶座就是一個這樣孤獨成癮的理想主義者，而且他們心裡會有一絲小小的高傲，另外水瓶座又特別懶、性格倔將，所以水瓶特別多宅男宅女，很多時候他們覺得最舒服、最慵懶的狀態，就是待在自己那小小的空間裡面，自己的舒適區，不想被找出來，其他人要追水瓶也沒那麼簡單。

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關鍵字：

金牛座, 天秤座, 水瓶座, 星座, 感情, 單身

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