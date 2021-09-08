柯佳嬿、隋棠「女神撞包」好養眼！　白皙美腿一出網失焦：該看哪裡

▲女星隋棠（右）、柯佳嬿撞包 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

VALENTINO經典的鉚釘特色風靡全球，女星隋棠、柯佳嬿在近日不約而同演繹了最新STUD SIGN 手袋，包款運用質感金屬背鍊創造辨識度。隋棠露出招牌甜笑帶貨，柯佳嬿則以一身帥氣西裝與纖細美腿襯托，難得的火辣造型立刻讓網友失焦，「該看哪裡」、「都是女神無誤」。

▲全新的Valentino Garavani Stud Sign手袋被譽為品牌標誌性符號的最佳體現 。（圖／品牌提供）

全新的Valentino Garavani Stud Sign手袋被譽為品牌標誌性符號的最佳體現，方包輪廓下以顯眼的VLogo 標誌注入，並含有復古的黃銅色，在袋蓋上呈現出孤度的形態。而最吸引人的鉚釘經過放大後化作金屬背鍊串連而成，完美體現柔中帶剛的龐克氛圍。

▲隋棠與柯佳嬿同時相中了黑色款式Valentino Garavani Stud Sign手袋 。（圖／品牌提供）

藝人隋棠與柯佳嬿同時相中了黑色款式，隋棠以甜美風格的紅白條紋上衣搭配鉚釘包營造衝突感，同時對著鏡頭微笑，足夠融化粉絲芳心；柯佳嬿則換上一身正式套裝，俐落西裝外套內搭配翻領白色襯衫，同時一雙白皙美腿映入眼簾，黑白相呼應為包款打造幹練美感。

包款另也有白色款式，港星張柏芝搶先背上，少了黑色的低調氛圍更顯華麗，張柏芝以亮眼的金色光澤感背心搭配百褶裙，少女氣息讓粉絲十分驚艷，再以美腿加持，曬包POSE不輸人。

▲張柏芝。（圖／品牌提供）

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