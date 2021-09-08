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修護超有感！「輕乳霜新作」盤點，夏轉秋必備

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▲▼「輕乳霜新作」盤點，夏轉秋必備 。（圖／翻攝自IG）

▲輕乳霜好吸收，不給肌膚黏膩感受。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

即使時序進入9月，白天依然高溫酷熱，當氣溫每升高一度，就會使肌膚多分泌10%的油脂，油膩濕黏的肌膚也因此使毛孔粗大、暗淡無光。平時除了做好清潔，後續保養更需要輕盈卻有豐富營養的呵護，也讓肌膚準備好進入秋冬的養膚關鍵期。

▲▼輕乳霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 晶鑽桂馥修護保濕凝霜，50ml，3,900元。

晶鑽桂馥保養系列成分全新升級，以六胜肽搭配快樂鼠尾草，讓修護超有感。輕盈奢華的質地蘊含乳油木果油、酪梨油、荷荷巴油、月見草油、玫瑰果油等15種天然植物精萃，幫助撫平紋路、預防水分流失、提升肌膚防禦力；維他命C、乙醯葡萄胺使肌膚由內而外明亮細緻。

▲▼輕乳霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Sisley 黑玫瑰彈潤水凝霜，50ml，5,800元。

Sisley黑玫瑰系列以頂級珍稀巴卡拉黑玫瑰萃取，結合創新水凝轉換科技，玫瑰色乳霜狀質地，觸膚後立即爆破如水滴精露，迅速被肌膚吸收，涼感體驗更富含滿滿植物活性養分，清新舒適不黏膩。

▲▼輕乳霜盤點。（圖／品牌提供）

▲SK-II 肌活能量活膚霜，80g，5,200元。

蘊含經典成分PITERA™以及InfinitPOWER科技，長時間使用，肌膚會變得澎彈飽滿，柔嫩有彈性。輕奶油質地，其質地輕盈，易被肌膚吸收，尤其適合油性肌膚。

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關鍵字：

輕乳霜, 換季, 保養

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