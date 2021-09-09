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男生到底喜不喜歡我？回訊慢、不主動⋯5種跡象證明他對妳沒興趣

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文／Squid

很多女孩覺得男生很難懂，感覺他好像喜歡妳，又好像不喜歡妳，妳總是在確定、在猜，卻總是得不到確定的答案，《ET FASHION》就盤點5大行為，就證明他一定不喜歡妳。

▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

1.只有妳主動

不管是主動邀約出去或是每次聊天都是妳起的頭，他總是被動地承擔一切，喜歡一個人是藏不住的，他喜歡妳就應該多多主動，他不太主動是因為對妳不夠心動。

2.回覆訊息特別慢

人總是有忙碌的時候，當然也有不忙的時候吧，當他回覆妳特別慢的時候，而且經常如此，也不解釋原因，就要小心了，他忙什麼呢？忙著跟魚塘裡面的魚聊天呢！

▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

3.感覺對妳沒有興趣

妳們聊天的話題都在圍繞著他轉，他不開心時，妳安慰他，妳不開心的時候，他卻敷衍過去，每天都談論自己，對妳卻不感興趣，這種人早點離開吧！

4.對妳忽冷忽熱

不僅態度忽冷忽熱，還經常消失搞神隱，這種人特別容易讓人陷進去，好的時候快樂上天堂，不好的時候又感覺他特別遙遠，這種人一定要趕快遠離。

▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

5.從來都只在線上聯絡

一直以來都是跟他在線上聯絡，妳去約他出來各種理由推託、各種不方便，你也從來沒有看過他的朋友，他發臉書的任何東西都跟妳沒有關係，妳彷彿不存在，也不需要存在了。

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關鍵字：

感情, 男女, 戀愛

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